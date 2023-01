Techinvesteerder Prosus schrapt een derde van de kantoorbanen

De aan de beurs in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus en moederbedrijf Naspers willen wereldwijd 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. De ontslagen zouden onder andere vallen in Hongkong, Zuid-Afrika en in Amsterdam, heeft topman Bob van Dijk gezegd in gesprek met persbureau Bloomberg. Om hoeveel mensen het precies gaat, wil hij niet zeggen.

Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat er in maart wereldwijd zo’n 30.000 mensen werkten voor Prosus, al vallen daaronder ook een aantal bedrijven waarin Prosus investeert. Ook bij tachtig van die ondernemingen moeten de kosten omlaag. Volgens topman Van Dijk geldt daar wel een andere schaal en een ander tijdspad voor. De afgelopen tijd zijn wel al enkele kantoren gesloten, aldus de topman. (ANP)