Bij het tanken doet mijn betaalpas het niet. Achter mij staat een aardige meneer, die zegt: ik betaal wel. We wisselen nummers uit.

„Grote dank! Ik wacht op je tikkie!”, app ik later.

Zijn antwoord: „Geen probleem. U mag het ook geven aan iemand die het hard nodig heeft of aan een goed doel. Ik zal zo dit nummer verwijderen. Fijn weekend. Arnoud.”

