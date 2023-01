PBL: kabinet doet te weinig in transformatie naar circulaire economie

Het kabinet doet nog steeds te weinig om een kringloopeconomie te realiseren. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat donderdag werd gepubliceerd. Het bureau ziet dat de afgelopen jaren „nauwelijks vooruitgang” is geboekt. Het kabinet wil in 2050 zijn overgeschakeld naar een volledig circulaire economie. Volgens de onderzoekers blijft dat doel met het huidige beleid buiten het bereik.

De bevindingen van het nieuwste rapport gaan gepaard met cijfers uit 2020. In 2021 en 2019 kwamen onderzoekers van het PBL met soortgelijke bevindingen. Volgens het planbureau is strenger beleid nodig om zuiniger om te gaan met grondstoffen. Maatregelen leunen nu vooral op de goede wil van bedrijven en de samenleving. Met name het gebruik van olie, metalen en mineralen kan onder meer worden verminderd door invoering van een verplicht aandeel hergebruikte materialen in nieuwe producten, stelt het PBL voor.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat, die binnen het kabinet verantwoordelijk is voor de overgang naar een kringloopeconomie krijgt donderdagmiddag het rapport overhandigd. Het kabinet wil in 2050 zijn overgeschakeld naar een volledig circulaire economie en beoogt tegen 2030 het gebruik van nieuw gewonnen mineralen, metalen en fossiele grondstoffen als aardolie en aardgas te hebben gehalveerd in vergelijking met 2016.

Binnen een circulaire economie worden minder grondstoffen gebruikt en gaan bedrijven efficiënter om met het gebruik ervan, bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken of over te stappen op biologische alternatieven. Vooral door de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie zijn grondstoffen schaarser dan voorgaande jaren, wat zuiniger gebruik extra dringend maakt.

Lees ook: Scheidend PBL-directeur: ‘Nederland heeft de leefomgeving decennialang economisch uitgenut’