Palestijnen staken veiligheidscoördinatie Westoever met Israël

De Palestijnse Autoriteit heeft donderdag de veiligheidscoördinatie die het met Israël heeft afgesproken op de Westelijke Jordaanoever gestaakt. Dat heeft een woordvoerder namens de Autoriteit in een persconferentie gezegd, schrijven internationale persbureaus. Het besluit volgt op een inval bij een vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever, waarbij Israëlische troepen donderdag tenminste negen Palestijnen zouden hebben gedood.

Zeker twintig anderen zouden gewond zijn geraakt. De Palestijnen noemen de inval bij het vluchtelingenkamp de dodelijkste Israëlische aanval op de Westoever in twintig jaar. Naast de beslissing om de coördinatie te staken, hebben zij aangekondigd een klacht tegen Israël in te dienen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en de VN-Veiligheidsraad.

Op de Westoever coördineren Israël en Palestina hun veiligheidsoperaties, om samen aanvallen van militante islamitische groepen te voorkomen. De Palestijnen zegden de samenwerking eerder op in 2020, in reactie op plannen van de toenmalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu om delen van de Westoever in te lijven. Zes maanden na het besluit werd de coördinatie hervat, vanwege het financieel belang in de relatie met Israël en het feit dat Netanyahu zijn annexatieplan had stopgezet.