Oppositie tegen einde van subsidie voor zonnestroom, wetsvoorstel lijkt in senaat te sneuvelen

De voorgestelde afbouw van subsidie voor zonnepanelen krijgt vooralsnog onvoldoende parlementaire steun. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks blijven tegen het einde van de zogeheten salderingsregeling, waardoor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer lijkt te gaan sneuvelen. In de senaat heeft de coalitie geen meerderheid. Ook PVV en SP keren zich tegen de afschaffing.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer kreeg donderdag vooral de achterstand bij de huurders aandacht. Op één van de drie koopwoningen liggen zonnepanelen, terwijl dat bij huurwoningen maar één op de zes is.

Volgens PvdA en GroenLinks is nog onduidelijk hoe energieminister Rob Jetten (D66) dat verschil tussen huur- en koopwoningen wil inlopen. Ook verlangden zij donderdag alternatief ‘zonbeleid’ als de salderingsregeling op termijn verdwijnt. „Ik wil eerst ambitieuze plannen zien, voor die tijd kan ik niet instemmen met deze wet”, zei Suzanne Kröger (GroenLinks). In het voorjaar komt Jetten met aanscherping van het klimaatbeleid, maar, verklaarde hij donderdag, „daarbij is zonne-energie geen doel op zich”.

Lees ook: De coalitie stond tot haar verbazing alleen bij het afschaffen van de subsidie op zonnepanelen

Meeste zonnestroom

Mede dankzij de salderingsregeling wekt Nederland wereldwijd na Australië per hoofd van de bevolking de meeste zonnestroom op. Bezitters van zonnepanelen leveren de niet gebruikte stroom aan het net en die stroom mag nu nog worden weggestreept (gesaldeerd) tegen de elektriciteit die op een ander moment wordt geconsumeerd. Over die ‘geruilde’ stroom wordt geen belasting betaald en dat is de subsidie van de overheid.

Volgens de minister zijn zonnepanelen nu zo goedkoop, dat subsidie niet meer nodig is. Daarnaast heeft de regeling ook nadelen: zo worden volgens de coalitiepartijen de kosten voor energiebedrijven en de belastingderving over iedereen verdeeld. Ook mensen die zelf geen geld hebben voor zonnepanelen betalen daaraan mee. Daarbij zou het om zo’n 250 euro per huishouden gaan.

Een gelegenheidsargument, vindt de linkse oppositie. Kröger: „Volgens de Rekenkamer bedraagt de subsidie aan fossiele bedrijven 4,6 miljard euro per jaar. Die brengen we ook met zijn allen op.”

Volgens het huidige wetsvoorstel kan in 2024 voor het laatst alle opgewekte zonnestroom worden weggestreept voor de elektriciteit die later wordt gebruikt. Na een geleidelijke afbouw wordt vanaf 2031 niet meer gesaldeerd. Om kritiek uit de Kamer tegemoet te komen wil Jetten in de wet opnemen hoeveel geld zonne-energie gaat opleveren. Tot 2027 wordt dat 80 procent van het stroomtarief (zonder belasting) dat de klant betaalt. Ook komen er tussen ’25 en ’31 twee momenten waarop wordt bekeken of panelen nog wel binnen maximaal zeven jaar – het doel van de wet – worden terugverdiend.