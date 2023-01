Opnieuw vertraging oplevering stikstoffabriek Zuidbroek

De stikstoffabriek die gebouwd wordt in de Groningse plaats Zuidbroek wordt „uiterlijk” 1 oktober 2023 pas operationeel, terwijl dat aanvankelijk al in de zomer van 2022 zou zijn. Dat schrijft staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De bouw van de fabriek is een voorwaarde voor het stoppen met gaswinning in Groningen.

Reden voor het uitstel is een zakelijk conflict tussen hoofdaannemer Air Products (AP) en de belangrijkste onderaannemer Ballast Nedam (BNI). Het Amerikaanse AP zegde begin januari plotseling het contract met BNI op – beiden beschuldigen elkaar van het veroorzaken van de vertraging. BNI zou „echt te langzaam” werken, zei de directeur van Air Products eerder tegen NRC. Het Nijmeegse bedrijf BNI verwijt AP juist „mismanagement”.

Staatssecretaris Vijlbrief noemt de vertraging „zeer teleurstellend” en het handelen van AP en BNI „onprofessioneel”. „Het is onvoorstelbaar dat zij een project van groot nationaal belang zo uit de hand laten lopen”, zegt Vijlbrief. Sinds begin december hebben door het conflict geen „significante vorderingen” meer plaatsgevonden. „De voltooiing van de bouw van de stikstofinstallatie blijft voor mij zeer hoge prioriteit houden,” schrijft de staatssecretaris. Hij verzekert de Kamer dat de vertraging van de oplevering van de fabriek geen invloed heeft op de mogelijkheid het Groningse gasveld „in 2023 of uiterlijk in 2024” te sluiten.

Na opening wordt geïmporteerd buitenlands gas, dat ook wel hoogcalorisch wordt genoemd, in de fabriek vermengd met stikstof. Daardoor wordt het laagcalorisch, net als het Groningse gas. De Zuidbroekse fabriek haalt de benodigde stikstof uit de lucht. Zo’n vijftien miljoen huishoudens in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk zijn nu nog aangesloten op het Groningse gas. Aansluitingen omzetten van laagcalorisch naar hoogcalorisch gaat niet zomaar.

