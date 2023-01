Oekraïne zoekt dekking na grootschalige beschietingen

Een dag na de westerse toezegging van tientallen tanks, lanceerde Rusland donderdagochtend een spervuur van raketten richting Oekraïne. Ten minste één persoon kwam daarbij om het leven. Onder andere de hoofdstad Kiev en havenstad Odessa liggen onder vuur. In de hoofdstad zoeken massa's mensen dekking in ondergrondse metrostations. Ook in het nieuwe jaar ruimen Oekraïners puin.