Dit zijn de beste theatervoorstellingen die je nu kunt zien

1 Laura van Dolron De Uitnodiging

Hét romantische toneelstuk van het jaar, kopte NRC. Stand-up filosofe Laura van Dolron presenteert haar „midlife love story”, die haar overkwam na haar scheiding. De nieuwe liefde begon met misverstanden, onbegrip, angsten en woedeaanvallen, langs tantra- en traumasessies, en gesprekken met ouders, kinderen en leermeesters. Maar nu durft ze te zeggen dat ze gelukkig is. Mark, haar nieuwe lief, zit naast haar op het podium als ze vertelt hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Van Dolron doet dat op de haar kenmerkende wijze: met een ontspannen, vertrouwelijke toon die een huiselijke sfeer creëert. Een kop thee is nooit ver weg.

Lees hier de recensie: ‘De Uitnodiging’ is hét romantische toneelstuk van het jaar

2 Theater Utrecht/DOX Quake

In deze verpletterende voorstelling stellen regisseur Casper Vandeputte en zijn jonge cast de vraag: hoe werkt het verleden door in ons heden? De opzwepende combinatie van vlijmscherpe teksten en energieke dans tilt de voorstelling tot grote hoogtes. De focus ligt op grote historische processen, waarbij de persoonlijke impact niet uit het oog wordt verloren. De manieren waarop het trauma van slavernij en kolonisatie nog generaties lang natrilt worden tastbaar en in een #metoo-tirade wordt de aardverschuiving uit de titel van de voorstelling een perfecte metafoor voor deze tijden. Reprise van een voorstelling die in 2020 te kort kon spelen.

Lees hier de recensie: Opzwepend theater over hoe het verleden doorwerkt in het heden

3 &Brakema Producties Isotopia

Sciencefictiontheater is een zeldzaamheid, maar in het onderhoudende ‘Isotopia’ creëert regisseur Liliane Brakema met fysieke beeldtaal een door robots overgenomen, dystopische wereld. Mensen zijn werkloos en hyperinflatie maakt de huren onbetaalbaar. Ook Valerie en Bas zijn daardoor semi-dakloos: ze leven in hun auto. Tot ze een aanbod krijgen om op een utopisch eiland weer aan het werk te gaan in een afgesloten gemeenschap. Met indringende beelden schetst Brakema het effect van het verlies aan privacy en van onontkoombare, gedigitaliseerde dwang.

Lees hier de recensie: De nachtmerrie van leven in een surveillancestaat is voelbaar in ‘Isotopia’

4 Tom Struyf/Het Zuidelijk Toneel Finding Willard

De Vlaamse theatermaker Tom Struyf reconstrueert in ‘Finding Willard’ de geschiedenis van een psychiatrisch ziekenhuis in de VS. Met begeleidende filmbeelden vertelt hij over zijn terugkerende reizen naar het dorpje Willard, waar hij mooie verhalen hoort over de opvang en omgang met psychiatrische patiënten. Maar in dat beeld van een idyllische plek ontstaan langzaam scheuren. Struyf (1983) is een prettige, kalme verteller, met een oog voor de eigenheid van mensen. De vele bijzondere mensen die hij opvoert, met hun pijn en geluk, intrigeren mateloos.

Lees hier de recensie: ‘Finding Willard’ vertelt over pijn, geluk en zorgzaamheid in een inrichting

5 Club Lam Rubens meisjes

In ‘Rubens Meisjes’ breken drie vrouwen uit hun korset. In afwachting van kunstschilderes Lavinia Fontana toetsen drie naaktmodellen hun motieven en idealen. Naakt vereeuwigd worden door een vrouw: het is voor elk van hen een daad van verzet. Maar welk verzet precies? De voorstelling speelt zowel in de tijd van Rubens als in het nu. Daardoor kunnen deze renaissancemodellen ook komen aanfietsen op een elektrische fiets. Gespeeld door drie sterke actrices, met ingeleefd, fysiek spel, dat op momenten lekker over de top gaat.

Lees hier de recensie: In ‘Rubens Meisjes’ eisen drie naaktmodellen vurig hun ruimte op