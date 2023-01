Nederland stevent af op een „maatschappelijk ontwrichtende” asielcrisis die nog ingrijpender zal zijn dan die van afgelopen zomer. Dat schrijven het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), immigratiedienst IND, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid in interne stukken, die zijn ingezien door NRC. Hetzelfde beeld komt ook naar voren uit gesprekken met bronnen die met asielzaken te maken hebben. Een oplossing lijkt niet in zicht.

Zo wordt gevreesd dat al binnen enkele weken voor een paar duizend asielzoekers geen opvangplek meer beschikbaar is en dat zij op straat belanden. Ongeregistreerde vreemdelingen zullen dan door het land zwerven en met name in grote steden voor overlast zorgen. Het tekort aan opvangplekken, zo blijkt uit interne berekeningen van het COA, zal elke maand met duizenden oplopen. In april zullen er, bij ongewijzigd beleid, al achtduizend opvangplekken te weinig zijn.

Asielzoekerscentra zitten al jaren vol. Er komen meer asielzoekers dan waar het kabinet op is voorbereid en de IND kampt met enorme achterstanden. De problemen in de opvang werden afgelopen zomer duidelijk zichtbaar toen honderden vluchtelingen nachtenlang voor de poort van het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel sliepen. Omdat de asielopvang overal vol was, kon niemand meer bij het enige aanmeldcentrum naar binnen.

Alle mogelijke manieren om de opvangcrisis af te wenden, lijken uitgeput

Halsoverkop zijn er afgelopen maanden duizenden opvangplekken ingericht, maar een groot deel daarvan is tijdelijk. Alleen al in februari en maart verlopen contracten van achttien opvanglocaties, met in totaal vijfduizend plekken. Het COA probeert contracten te verlengen, maar een groot deel van de locaties zal definitief sluiten. Zo verdwijnt de asielboot in Velsen-Noord (duizend opvangplekken) en de opvang op het evenemententerrein in Biddinghuizen (veertienhonderd opvangplekken) omdat daar weer festivals worden georganiseerd. Ook zullen veel crisisnoodopvangplekken, ingericht door gemeenten, in de periode april tot juli hun deuren sluiten. Het lukt het COA vooralsnog niet om vervangende plekken te vinden.

Bovendien komen er waarschijnlijk meer asielzoekers naar Nederland dan werd verwacht. Volgens bronnen blijkt uit nieuwe prognoses dat er dit jaar 45.000 vluchtelingen naar Nederland komen, tienduizend meer dan volgens de prognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid eind vorig jaar. De nieuwe prognoses worden pas volgende maand officieel vastgesteld maar vormen wel de basis voor de recente zorgen.

Alle mogelijke manieren om de opvangcrisis af te wenden, lijken uitgeput, blijkt uit de stukken. Het COA is voor het openen van opvanglocaties afhankelijk van provincies en gemeenten, maar de lokale bereidheid om een azc te herbergen is laag. De nieuwe spreidingswet, die asielzoekers eerlijker moet verdelen, zal volgens het COA in het gunstigste scenario pas volgend jaar tot verlichting kunnen leiden.

Binnenkort wordt ook op het hoogste Europese niveau over migratie gesproken. Premier Mark Rutte, die daarbij een voortrekkersrol wil spelen, sprak hier donderdag al over met de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer.

Ondertussen wordt nagedacht over hoe het COA schaarse opvangplekken zo goed mogelijk kan inzetten. Gekeken wordt of de bezetting in asielzoekerscentra van 91 procent kan worden opgeschroefd naar 96 procent. Maar gevreesd wordt voor de veiligheid en leefbaarheid. Ook wil het COA onderzoeken of het mogelijk is voorrang te geven aan „bepaalde groepen” asielzoekers. Een COA-bron zegt dat gedacht kan worden aan de selectie die afgelopen zomer ook al in Ter Apel werd gemaakt: vrouwen en kinderen kregen als eerste een opvangplek. Mannen moesten buiten blijven.

Maar zelfs als die maatregelen worden genomen, zal volgens bronnen in de komende periode een tekort aan opvangplekken ontstaan. Het COA noemt de situatie „zorgelijk” en zegt dat het „al jaren” waarschuwt voor een tekort aan plekken.

