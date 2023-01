Vrijdagavond stond een verdrietige kleinzoon op de stoep. Ruzie met zijn vriendin. Toen hij zaterdag de logeerkamer in gebruik nam, las ik bij de haard de NRC. Aangekomen bij Janneke kookt dacht ik meteen dat haar ‘risnotto’ het perfecte troostvoer voor hem was, en voor mij een niet te ingewikkeld eenpansgerecht. Bovendien werd ik blij van de gedachte dat ik de hompen kaas, overgebleven van Kerst en Oud en Nieuw, prettig zou kunnen raspen. Zondagmorgen uitgerukt voor prei en champignons. Het groen van de prei met de selderijstengel, uien en nog wat verflenste peterselie ging meteen in de slowcooker. Ik was verbaasd over de heerlijke bouillon die dat ’s avonds geworden was. Ik deed alles volgens recept, hoewel ik het niet kon laten een restje flageolets met de rijst in de pan te gooien. Ik wilde de ‘risnotto’ eerder stevig dan soepig hebben, dus deed ik de deksel op de pan om de eieren even te laten garen voor het geheel onder de grill ging. Het resultaat was verrukkelijk. We vergaten maar even onze Dry January-belofte en dronken er een glaasje Grüner Veltliner bij.

