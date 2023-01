Hoe adem je zo efficiënt mogelijk?

Ademfysioloog Steven Zwerink weet haast niet waar hij moet beginnen. „Weet je dat de meeste mensen ademen via hun mond en daarmee enkel hoog in hun longen komen, waar slechts 18 procent van alle longblaasjes zit? En weet je dat de meeste mensen twaalf tot vijftien keer per minuut ademen, terwijl wetenschappers het er over eens zijn dat 5,5 keer ideaal is?”

Zwerink leert topvoetballers, autocoureurs, tennissers, maar ook mensen met stress efficiënter te ademen. „Efficiënter ademen leidt tot een betere nachtrust, een sneller herstel en betere prestaties.”

Om te beginnen moeten we door onze neus ademhalen, zegt Zwerink. Zo komen we dieper onze longen in en trainen we onze ademspier.

Verder moeten we onze koolstofdioxide-tolerantie trainen. „Als we een trap oprennen, denken we dat we buiten adem zijn, maar als we op dat moment het zuurstofgehalte in ons bloed meten, zou dat tegen de 99 procent zijn.”

Niet de hoeveelheid zuurstof in ons bloed, maar de hoeveelheid koolstofdioxide is verantwoordelijk voor onze ademprikkel, legt Zwerink uit. „En bij mensen die vaak door hun mond ademen of te snel ademen is de tolerantiegrens voor koolstofdioxide heel laag. Dat betekent dat ze bij lichte activiteit al het gevoel krijgen dat ze extra moeten ademen, terwijl dat eigenlijk onnodig is.”

Een manier om jezelf te trainen minder te ademen is: je ademt vier seconden in, doet vier seconden niks, ademt vier seconden uit en doet weer vier seconden niks. „Je kunt het aantal seconden langzaam opvoeren.” De profsporters die Zwerink heeft geleerd minder te ademen, zijn minder snel moe en herstellen sneller. „Mijn boodschap is dan ook: adem minder, niet meer.”