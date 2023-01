Hét mannenkledingstuk van het komende najaar bleek in Parijs een lange, getailleerde jas

Een miljard euro. Als ómzet voor een modehuis is het al een astronomisch bedrag, maar Louis Vuitton gaf het vorig jaar uit aan marketing en advertenties, aldus modesite The Business of Fashion. Grote luxemerken als Louis Vuitton, Chanel en Dior zijn de laatste jaren alleen maar groter geworden. Hun shows zijn allang geen collectiepresentaties meer. Het zijn hoogmissen voor de merken, bijgewoond door pers, klanten, influencers, celebrity’s, die vooral bedoeld lijken om aandacht op sociale media te genereren.

Bij de shows van Vuitton, Dior Men en Loewe, tijdens de Parijse mannenmodeweek voor najaar 2023, stonden vorige week honderden jongeren voor dranghekken, in de hoop een glimp op te vangen van een de uitgenodigde sterren: acteurs uit HBO-hitserie The White Lotus, K-popsterren als Jimin. Binnen stonden fotowanden klaar, waar alle door het merk aangeklede genodigden werden vastgelegd.

Van de grote shows was die van Louis Vuitton het meest overdadig. Op het podium waren verschillende kamers opgetrokken, die verschillende levensfases moesten verbeelden: een kraamkamer, een kinderkamer, tienerkamers. Modellen voerden er mini-toneelstukjes in op, als je gooien met speelgoed zo mag omschrijven. Voor aanvang werd een video vertoond die het leven van een jongetje verbeeldde, vanaf de wieg al omringd door Louis Vuitton-accessoires. En dan stond er ook nog een gele Chevrolet El Camino, die het podium was voor de Spaanse zangeres Rosalía. Al met al zó veel, dat het moeite kostte om je te concentreren op de collectie, die al druk genoeg was: veel pakken in taupe en grijs, met breedgeschouderde jasjes, een mouwloze tuniek, een pak met een groot, ingeweven oog erop. Een logojas van bont, jassen en een pak van patchwork, een enkele lange rok, puffers, een jas en een pak met een ingeweven ‘schilderij’, waarin ook een klassiek logodessin was verwerkt. Dat de show zo overdadig was, had niet alleen te maken met een enorm budget: het huis heeft, na de dood van Virgil Abloh eind 2021, nog geen nieuwe creatief directeur benoemd voor de mannenlijn. Voor deze collectie werd het team geleid door ontwerper Colm Dillane (van KidSuper), plus vier stylisten, en het leek erop dat ze geen keuzes hadden durven te maken.

Vergeleken met de show van Louis Vuitton was die van Dior het toppunt van ingetogenheid en concentratie. Op de muren van de tent op Place de la Concorde werden de modellen metershoog geprojecteerd. Die beelden werden aangevuld met opnames van acteurs Gwendoline Christie en Robert Pattinson, voordragend uit T.S. Eliots The Waste Land. De collectie was zacht en elegant – pakken met broeken met wijde pijpen, en smalle stroken transparante stof die als een sleepje het model volgden, witte kabeltruien op tweed rokken. De broeken met wijde pijpen hadden nu eens geen bandplooien, maar plooien aan de binnenkant van het been.

Klik op onderstaande foto’s voor volledige formaat:

Loewe Walter Van Beirendonck Dries Van Noten

Elegant

Als je de mannenmode voor najaar 2023 in een woord zou moeten omschrijven, zou dat ‘elegant’ zijn. Al een paar jaar is de mode zich voorzichtig aan het losmaken van de streetwear. Dat dat langzaam gaat, is te begrijpen: hoodies en T-shirts zijn perfecte vehikels voor logo’s en dus aantrekkelijk voor zowel modehuizen als klanten die graag willen laten zien dat ze er klant zijn. Uit het straatbeeld zal streetwear voorlopig niet helemaal verdwijnen, maar mode moet vooruit om mode te kunnen blijven.

Bij Saint Laurent was te zien hoe radicaal elegantie kan zijn: sluike jassen tot op de grond, blouses met enorme strikken, lakschoenen, double-breasted jasjes en coltruien tot over de knie – jurken, in feite – waren de bouwstenen voor een gekleed maar vernieuwend silhouet.

Zeker zo uitgesproken was de collectie van Loewe. Ieder seizoen weet de Noord-Ierse ontwerper Jonathan Anderson totaal nieuwe dingen te brengen, zonder te vervallen in gekunsteldheid. Dit keer onder meer een kruising tussen een jurk en een jas, met een naveldiep decolleté, jassen en jasjes met een brede, ronde schouder die gebeeldhouwd leken in plaats van genaaid, een jas van koper om dat idee nog eens te onderstrepen, een trui met vleugels, een kort jasje van teddystof waarvan de uitlopende mouwen op knotsen leken. Iets conventioneler: vloerlange jassen over lange onderbroeken. Veel van de outfits deden lichtelijk benauwend aan, wat je zou kunnen uitleggen als een symbolisch voor nieuwe stijl – getailleerde kleding beperkt tenslotte de bewegingsvrijheid.

De nieuwe elegante richting werd ook omarmd door kleine, onafhankelijke huizen . Louis-Gabriel Nouchi, bijvoorbeeld, die zijn show American Psycho had genoemd, naar het beroemde boek uit 1991 van Bret Easton Ellis. Mannen van alle leeftijden en maten liepen wie, onder wie de acteurs Lucas Bravo ( Emily in Paris) en Stefano Gianino (The White Lotus).

Klik op onderstaande foto’s voor volledige formaat:

Botter Louis Vuitton Dior Men

Ook Nouchi had broeken met wijde pijpen, transparante blouses en double-breasted jasjes. Sommige modellen droegen onder een overhemd met das alleen lieslaarzen. Nouchi’s double-breasted jasjes en vloerlange jassen hadden heel brede schouders, het silhouet van de jaren tachtig, waarin American Psycho zich afspeelt. Rode accenten – handschoenen, laarzen, schoenen – verbeeldden bloed. De show eindigde met een serie outfits in naturel transparant leer, een materiaal dat Rick Owens al eerder gebruikte en in deze context een beetje morbide werd.

Owens zelf hield het deze keer bijna geheel op zwart. Met een strakke taille en scherpe schouders zette hij, in zijn eigen woorden, een bijna victoriaans silhouet neer, een verwijzing naar de preutsheid die regeert op internet. Het is lang geleden dat een silhouet er zó toe deed in de mannenmode. Naast die broeken vielen vooral de kokerstrakke rokken op en de ‘kussens’ van vissenleer, die zorgden voor monumentale accenten op de kleding.

Bewustere keuzes

Op de catwalks mogen dan eindeloos veel outfits voorbijkomen, de meeste mensen zijn het erover eens dat het allemaal wat minder mag of zelfs móét in de mode, om te beginnen in hun eigen kast – of ze daar al naar handelen of niet. Toch was er in de shows een handreiking te vinden naar bewustere modekeuzes. De lange, breedgeschouderde, getailleerde jas die in bijna elke show te zien was, is het soort kledingstuk dat een garderobe in zijn eentje actualiseert.

Een van de beste jassen zat in de collectie van Dries Van Noten: enkellang, strak getailleerd, double-breasted, met wijde mouwen en een brede, enigszins afzakkende schouder. Het was lang niet de enige jas in zijn show – er waren onder meer ook jassen met een strikceintuur en knielange jassen met een ingeweven dessin – maar zonder meer de beste. Van Noten combineerde de geklede jassen met sportievere stukken, gebaseerd op de rave-cultuur uit de jaren negentig, en voorzien van prints gebaseerd op het werk van de negentiende-eeuwse Duitse botanist Alexander von Humboldt.

Klik op onderstaande foto’s voor volledige formaat:

Walter Van Beirendonck Rick Owens Louis-Gabriel Nouchi

Walter Van Beirendonck heeft op zijn 65ste nog niets aan engagement verloren: elke collectie heeft een boodschap. ‘We need new eyes to see the future’ was het dit keer, wat je kunt uitleggen als een oproep radicaal anders met de wereld om te gaan. Maar zijn collectie was verre van somber. In truien waren motieven van slangen gebreid, op tops en jassen stonden dieren met penisvormige tongen, op jassen doken penisvormige takken op. Er waren kledingstukken van opblaasbaar plastic (!), in grote noppen op een rode kunstleren jas zou je nieuwe ogen kunnen zien. Een op zich klassiek jasje was zo uitgesneden dat het een geraamte leek.

Het Nederlandse stel en ontwerpersduo Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter stopte vorig jaar als hoofdontwerpers van het Parijse huis Nina Ricci. Dat heeft hun eigen merk Botter goed gedaan: het is een van de interessantere merken voor mannen geworden. Herrebrugh en Botter brengen, zoals het op een sweater stond, ‘Caribbean couture’: elegante mannenmode met invloeden en de kleuren uit Curaçao en de Dominicaanse Republiek (hij woonde drie jaar op Curaçao, haar moeder komt uit de Dominicaanse Republiek).

De collectie voor najaar 2023 zat vol geraffineerde vondsten: een jasje dat leek op een omgekeerd gedragen broek, een trui die voor een coltruitje gehangen leek, maar een trui was met een bijzondere kraag, een in een broek gedragen jasje met een flap die zo was geplaatst dat het leek alsof er een extra, half jasje overheen werd gedragen. Botter was een van de weinige merken die modellen nog op sneakers de catwalk op stuurde. Maar wat voor sneakers: met een enorme 3D-geprinte zool geïnspireerd op de schelp van een roofslak.