EIB waarschuwt voor forse krimp woningbouw

Een tiende minder nieuwbouwwoningen dan vorig jaar, dat verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In een donderdag gepubliceerd rapport schrijft de organisatie dat dat met name komt door gestegen kosten van bouwmaterialen en hogere rentes. Ook het aantal nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen loopt sterk terug, daarbij gaat het om bijvoorbeeld scholen, kantoren en winkels.

De markt voor verbouwingen en het herstellen van gebouwen groeit nog wel steeds. Volgens het instituut komt dat door de steeds grotere investeringen in duurzaamheid. In totaal daalt de bouwproductie dit jaar naar verwachting van het EIB met anderhalf procent, volgend jaar loopt dat op naar twee procent. De totale werkgelegenheid nam in 2022 toe met 12.000 voltijdsbanen.

Haaks op bouwambities

Vorig jaar groeide de bouwsector nog wel, dankzij bouwvergunningen die nog in 2021 werden uitgegegeven. Maar nu de huizenprijzen dalen terwijl de kosten oplopen, wordt het volgens het EIB voor beleggers minder aantrekkelijk om te investeren in nieuwbouw. De nieuwe vooruitzichten staan haaks op de bouwambities van minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (CDA). Hij wil jaarlijks 100.000 woningen bijbouwen in Nederland. Het EIB verwacht dat dat aantal blijft steken op 70.000.

Het EIB verwacht dat de bouwproductie weer gematigd kan groeien vanaf 2025, waarna het aantal benodigde arbeidskrachten weer volledig zou kunnen worden opgevangen door de instroom vanuit de bouwopleidingen. Het is volgens de organisatie de uitdaging om ook op korte termijn genoeg afgestudeerde vakmensen aan te nemen, om zo tekorten in de jaren daarna te beperken.

Lees ook: Ambitieuze bouwambities. Maar zijn ze ook haalbaar?