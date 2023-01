DNB legt cryptodienst Coinbase ruim 3 miljoen euro boete op wegens ontbreken registratie

Het Amerikaanse cryptoplatform Coinbase moet 3,25 miljoen euro boete betalen in Nederland, meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag. Coinbase, een platform voor handelaren van cryptocurrency als bitcoin, was bijna twee jaar actief in Nederland zonder de daarvoor benodigde registraties bij DNB.

Het Amerikaanse Coinbase is wereldwijd één van de grootste aanbieders van cryptodiensten, aldus DNB. In Nederland had het bedrijf volgens de toezichthouder „een aanzienlijk aantal klanten”, maar hoeveel exact is niet bekendgemaakt. Het cryptoplatform had in ogen van de toezichthouder concurrentievoordeel omdat het bedrijf door het ontbreken van de registraties geen heffingen afdroeg. Coinbase opereerde tussen november 2020 en augustus 2022 op die manier. Volgens DNB had Coinbase wel altijd de intentie om een registratie aan te vragen. Die werd toegekend in september 2022.

Groot risico op witwassen

Sinds mei 2020 zijn dienstverleners in de cryptosector verplicht om zich te registreren bij DNB. Bij cryptodiensten bestaat vanwege de anonimiteit een hoog risico op witwassen en financieren van terrorisme, aldus de toezichthouder. In de periode waarin Coinbase zonder registratie actief was, is volgens DNB mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven. Vorig jaar kreeg het cryptohandelsplatform Binance eveneens een miljoenenboete van DNB vanwege het ontbreken van een registratie.

In de Verenigde Staten, waar Coinbase het populairste cryptoplatform is, moet het bedrijf een boete van 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) betalen omdat het te weinig doet om witwassen te voorkomen. Het gaat het bedrijf in economisch opzicht het laatste jaar niet voor de wind: sinds begin 2022 verloor Coinbase ruim 70 procent van zijn beurswaarde. Het cryptoplatform ontsloeg afgelopen zomer 1.150 werknemers, bijna een vijfde van het totaal. Onlangs werd bekend dat nog eens 950 mensen hun baan bij Coinbase kwijtraken.