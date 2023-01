De 85 vergeten asielzoekers op cruiseschip MS Royal Crown

Oude hotels, sporthallen en cruiseschepen werden afgelopen zomer omgebouwd tot tijdelijke asiel opvanglocaties. Correspondent Noord-Nederland Mark Middel ging langs op een schip in Genemuiden, waar 85 asielzoekers al meer dan een half jaar wachten op de start van hun procedure, en zag hoe zij langzaam hoop verliezen.

