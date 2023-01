Na een nederlaag in de derby tegen Cambuur is de crisis compleet bij FC Groningen

„Laat ons weer eens juichen, FC FC Groningen. Laat ons weer eens brullen, FC FC Groningen”, klonk het van de tribunes in de Euroborg. Het bijna vijftigjarige lied van The Specials klonk als een smeekbede aan één van de zwakste elftallen uit de historie van de club. Maar zelfs tegen het matige SC Cambuur wist FC Groningen niet te scoren. Toen ‘de Trots van het Noorden’ ook nog eens dreigde te verliezen na een tegengoal van oud-Groningen-speler Daniël van Kaam, stormde een groepje fans vijf minuten voor tijd het veld op en moest het duel tijdelijk worden stilgelegd. De crisis was daarmee compleet. De stand veranderde na de hervatting niet meer: 0-1. FC Groningen werd daardoor op de ranglijst gepasseerd door de nummer laatst uit Leeuwarden.

Dat het crisis is bij FC Groningen is duidelijk. Dat is het al maanden. Maar wat te doen? De aan het begin van het seizoen aangestelde hoofdtrainer Frank Wormuth is eind vorig jaar al ontslagen. Een volwaardige opvolger werd niet gevonden waardoor voormalig assistent Dennis van der Ree het mocht proberen. Tot dusver zonder enig succes. En zo lijkt FC Groningen een regelrechte degradatiekandidaat. Voor een hele generatie Groningers is het moeilijk voor te stellen dat de club een niveau lager zou moeten spelen. Dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 1999/2000.

Voor de ouderen in de noordelijkse provincie zal het herinneringen aan het verleden oproepen. De club die in 1971 werd opgericht als opvolger van GVAV speelde aanvankelijk in de marge van het betaald voetbal, maar wist vanaf 1980 met de broers Ronald en Erwin Koeman langzaam de weg omhoog te vinden. Het eerste optreden in het UEFA-Cuptoernooi in 1983 waarbij Atlético Madrid werd uitgeschakeld geldt nog altijd als één van de hoogtepunten in de clubhistorie. Een prestatie die vijf jaar later werd herhaald met mister FC Groningen Jan van Dijk als het boegbeeld van de club. In 1989 volgde een dieptepunt toen toenmalig voorzitter Renze de Vries door een zwartgeldaffaire kortstondig in de gevangenis terechtkwam.

FC Groningen ontsnapte aan een bankroet, wist een sportieve neergang te voorkomen en behaalde in 1993 zelfs een derde plaats totdat in 1998 toch degradatie volgde. Aan de hand van algemeen directeur Hans Nijland haakte FC Groningen begin deze eeuw met de doorbrekende Arjen Robben aan bij de subtop van de Eredivisie. Met de overstap in 2006 van het Oosterpark naar de Euroborg ontstond een nieuwe magie waarin latere wereldsterren als Luis Suárez en Virgil van Dijk schitterden. In 2015 veroverde FC Groningen voor het eerst de KNVB beker. De groenwitten handhaafden zich daarna jaren achtereen tussen de zevende en twaalfde plaats op de Eredivisieranglijst.

Na het vertrek van Nijland in 2019 kwam de club door een failliete hoofdsponsor en de coronapandemie onder de nieuwe directeur Wouter Gudde in de financiële problemen. Die kwam de club te boven, mede door de gedwongen verkoop van spelers als Gabriel Gudmundsson, Azor Matusiwa, Ahmed El Messaoudi en Bjorn Meijer. Voor het begin van dit seizoen zag de club zichzelf met een begroting van circa 25 miljoen euro als een subtopper. Maar dat was nog voordat technisch directeur Mark-Jan Fledderus zijn naam als ‘goede verkoper’ waarmaakte met een lucratieve transfer van Jørgen Strand Larsen naar Celta de Vigo. De Noorse spits vertrok voor een recordbedrag van 12,4 miljoen euro. Diens Duitse vervanger Florian Krüger wist tot dusver slechts drie keer te scoren. En ook de Amerikaanse Mexicaan Ricardo Pepi bleek geen wonderspits.

Persboycot

Coach Frank Wormuth slaagde er niet in een goede formatie van de verdeelde en kwalitatief zwakke selectie te smeden. Het ene incident volgde op het andere. Van de persboycot die de club oplegde nadat een journalist van RTV Noord berichtte over de bulldog van linksbuiten Paulos Abraham die een chihuahua dood had gebeten tot de disciplinaire verbanning van aanvaller Cyril Ngonge. En dan waren er ook nog de verwijdering uit de selectie van de niet fitte Belg Emmanuel Matuta en de tegenvallende prestaties van het Slowaakse talent Tomás Suslov. Het was al met al te veel voor Wormuth.

Het was nog pijnlijker dat Fledderus geen van de drie beoogde opvolgers kon vastleggen. Joseph Oosting, Dick Lukkien en Dick Schreuder haakten om uiteenlopende redenen af. Het doorschuiven van assistent-trainer Dennis van der Ree als hoofdtrainer van ‘de FC’ heeft veel weg van een noodoplossing. De club maakte in 2023 na nederlagen tegen Excelsior, Feyenoord, SC Heerenveen en nu tegen SC Cambuur een vrije val op de ranglijst en werd in de beker voor eigen publiek uitgeschakeld door de zaterdagamateurs van Spakenburg.

Het Groningse publiek bleef tijdens de derby tegen Cambuur lang hopen op een ommekeer. Toen die uitbleef richtten de fans zich tegen Fledderus. De technisch directeur probeert tijdens de openstaande transferwindow in grote haast versterkingen te halen.

Ook in de technische staf. Gert Peter de Gunst kwam en zat tijdens het duel met SC Cambuur als assistent naast Van der Ree op de bank. Verder werden de afgelopen weken de Deense verdediger Mads Bech en de Zweedse en de Noorse middenvelders Aimar Sher en Johan Hove aangetrokken. Ze maakten tegen SC Cambuur alle drie hun debuut in de Euroborg.

De Tsjechische verdediger Matej Chalus kan komende zondag bij FC Volendam mogelijk voor het eerst zijn opwachting maken. Maar het ligt niet voor de hand dat hij voor een ommekeer zal zorgen. Het publiek in Groningen ziet voorlopig in Fledderus de hoofdschuldige van de malaise.