Mandarijen mét blad te koop...maar waarom?

Ze zitten in een soort cadeaudoos, ze kosten 4 euro per kilo (normaal kost een kilo 2,79 euro) en ze heten bladmandarijnen. Dat klinkt op een gekke manier authentiek en zo moet het er waarschijnlijk ook uitzien: kijk mensen, echte mandarijnen, recht van de boom, het blad er nog aan! Maar waarom? Waarom blad vervoeren als je het nergens voor nodig hebt? Niet voor de smaak, niet voor de houdbaarheid, alleen voor het oog. Dat blad kun je ook uit de tuin halen. Of uit de groentela, daar ligt toevallig nog wat bladspinazie. Ook hier is het blad overbodig, maar dan alleen in de naam.

