Ook lhbti-ers herdacht bij de Holocaustherdenking in de Bondsdag

Acht jaar zat Heinz Fischer, uit Beieren, in verschillende concentratiekampen omdat hij homoseksueel was. Achterop zijn gevangenisjas stond de eerste jaren §175, de paragraaf in het wetboek die seks tussen mannen strafbaar stelde, een wet die al in het Duitse keizerrijk bestond maar door de nazi’s werd aangescherpt. Later werd die paragraaf op de jas vervangen door een roze driehoek.

Een tijdgenoot van Fischer, Alexander Pree, werd, vanwege zijn seksuele identiteit, in het kamp Natzweiler in de Franse Elzas gecastreerd.

Heinz Fischer en Alexander Pree zijn figuren in de tentoonstelling To be seen. Queer Lives 1900-1950 in het NS Dokumentationszentrum in München. Tussen 1933 en 1945 werden naar schatting 57.000 homoseksuele mannen gevangen gezet, tussen 6.000 en 10.000 mannen belandden in concentratiekampen, duizenden werden vermoord, een onbekend aantal werd gecastreerd.

De tentoonstellingstekst stelt dat de levendige lhbti-subcultuur in de Weimar Republiek na de machtsovername van de nationaal-socialisten „verregaand vernietigd” werd. De levensverhalen van de slachtoffers en de onderdrukten zijn na 1945 „nauwelijks gearchiveerd of herinnerd”, aldus het documentatiecentrum.

Vechten voor erkenning

De Duitse Bondsdag wil daar nu ook formeel verandering in brengen. Op de 78ste jaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau, deze vrijdag, worden in de Bondsdag voor het eerst ook lhbti-slachtoffers van het nationaal-socialisme herdacht. „Deze mensen moesten heel lang vechten voor erkenning van het geleden onrecht”, aldus Bondsdagpresident Bärbel Bas (SPD) over het besluit.

De blik op andere slachtoffergroepen maakt misschien duidelijker dat het dus niet alleen om Joden ging Woordvoerder Zentralrat der Juden

Al een aantal jaar worden petities ingediend bij de Bondsdag om ook lhbti--ers te herdenken op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Bas’ voorganger Wolfgang Schäuble (CDU) gaf daar geen gehoor aan; Bas kondigde afgelopen zomer aan dat dit jaar „die mensen in het middelpunt staan, die vanwege hun seksuele- en gender-identiteit vervolgd werden”.

Sinds 1996 worden in het Duitse parlement op de 27ste januari de slachtoffers van de Holocaust herdacht; in 2011 werden voor het eerst ook Roma en Sinti herdacht, in 2016 dwangarbeiders, en in 2016 mensen die „geëuthanaseerd” werden.

Het museum in München documenteert de queer-cultuur in een tijdspanne van vijftig jaar met veel aandacht voor de liberale mores in de Weimarer Republiek. „Door toenemende zichtbaarheid”, aldus de tentoonstellingstekst, „groeide ook de maatschappelijke en politieke weerstand”. Grotere zichtbaarheid betekende niet automatisch meer repressie; de tentoonstelling maakt goed duidelijk dat je in de jaren twintig beter gay kon zijn in Berlijn dan in het conservatieve München, waar clandestiene clubs voor homoseksuele mannen aan de lopende band werden overvallen door knokploegen.

Bruinhemden van de SA

Aan het hoofd van één van die knokploegen, de bruinhemden van de SA, stond Ernst Röhm, die openlijk homoseksueel was. In 1934 werd hij in opdracht van Hitler vermoord, mede vanwege zijn seksuele oriëntatie, waarna de vervolging van homoseksuele mannen nieuwe dimensies kreeg. In oktober 1934 werden op één dag alleen in München 145 mannen opgepakt.

Bekijk ook deze fotoserie met historische beelden van Auschwitz

Josef Schuster, het hoofd van de koepelorganisatie voor joodse gemeentes en organisaties in Duitsland, de Zentralrat der Juden, benadrukte in aanloop naar de herdenkingsdag het belang van de verhalen van de laatste nog levende overlevenden van de Shoah. Toch zegt een woordvoerder van de organisatie het goed te vinden dat er dit jaar bijzondere aandacht is voor lhbti-slachtoffers: „De blik op andere slachtoffergroepen maakt het voor sommige mensen misschien duidelijker dat het dus niet alleen om Joden ging. Zo wordt wellicht inzichtelijk dat de ontwikkelingen zoals ten tijde van het nationaal-socialisme in principe bijna alle bevolkingsgroepen kunnen treffen.”