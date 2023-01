ASML blijft groeien, maar ziet risico’s

Ondanks de geopolitieke spanningen rond zijn chipmachines verwacht ASML ook dit jaar opnieuw groei met dubbele cijfers. Dat bleek woensdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf uit Veldhoven.

ASML maakte afgelopen jaar 5,6 miljard euro winst op een omzet van 21,2 miljard euro. Dat was volgens topman Peter Wennink „best een goed jaar”, zo zei hij in een toelichting op de cijfers. De omzet van het chipmachinebedrijf uit Veldhoven was vorig jaar 14 procent hoger dan in 2021 en ASML verwacht dat de omzet dit jaar met meer dan 25 procent groeit. De winst was een kwart miljard euro lager dan een jaar geleden.

De hogere omzet is te danken aan een toenemende verkoop van lithografiemachines, de apparaten die computerchips maken. Vorig jaar verkocht ASML 317 van de lithografiemachines en nog eens 28 gebruikte machines. In 2021 waren dat er respectievelijk 286 en 23. Behalve de nieuwste technologie blijft dus ook de vraag naar opknapmodellen groot.

De omstandigheden waren volgens Wennink „uitdagend”, onder meer vanwege een brand in een fabriek in januari. In een tussentijds verslag in juli noemde ASML ook de aanhoudende coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne als mogelijke obstakels.

Onzekerheden

Ondanks de positieve verwachtingen voorziet Wennink komend jaar ook risico’s. „We blijven onzekerheden in de markt zien vanwege inflatie, stijgende rente, kans op recessie en geopolitieke ontwikkelingen rondom exportbeperkingen.” Daarmee doelt hij op de druk die de Verenigde Staten op Nederland leggen om ook de export van oudere modellen van ASML’s chipmachines naar China te verbieden.

Wat premier Mark Rutte precies met de Amerikaanse president Joe Biden heeft afgesproken toen hij daar vorige week was voor een staatsbezoek, is niet bekend, maar volgens Wennink is er sinds oktober nog niets veranderd. De oudere ‘DUV’-chipmachines mogen nog steeds naar China, stelde hij. „We moeten wachten tot de regeringen en politici tot een redelijke oplossing komen.”

Geen zorgen om recessie

De vraag naar consumentenelektronica zoals smartphones en computers is gedaald en op het gebied van datacenters neemt de groei af. Het lijkt voor ASML weinig uit te maken: „De vraag is nog steeds veel hoger dan wat we kunnen maken”, aldus Wennink. ASML heeft volgens de woensdag gepubliceerde cijfers nog steeds 40 miljard euro aan openstaande bestellingen. Daar komt bij dat de wereldwijde vraag naar chips blijft groeien de komende jaren, omdat in steeds meer apparaten computerchips worden gebruikt.

Veel zorgen om een recessie lijkt Wennink zich dan ook niet te maken, stelde hij woensdag. „Onze klanten verwachten dat een recessie veel korter duurt dan onze machines gemiddeld meegaan.”

