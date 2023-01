Ajax ontslaat trainer Schreuder: ‘Pijnlijke maar noodzakelijke beslissing’

Ajax heeft trainer Alfred Schreuder per direct op non-actief gesteld. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub donderdag bekendgemaakt na een gelijkspel tegen FC Volendam (1-1). Het was het zevende duel op rij dat de Amsterdammers niet wisten te winnen.

Het contract van Schreuder liep oorspronkelijk tot 30 juni 2024, maar is per direct ontbonden. Ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach is per direct beëindigd.

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, op zeven punten afstand van koploper Feyenoord. Eerder sneuvelde Ajax al in de groepfase van de Champions League, na onder meer het historische verlies tegen Napoli. Ajax ging met 1-6 onderuit, de grootste nederlaag ooit voor de Amsterdammers in Europees verband.

Algemeen directeur Edwin van der Sar noemt de beslissing „pijnlijk, maar ook noodzakelijk”. Volgens hem begon het seizoen goed, maar werden er daarna te veel onnodige punten verloren en was het spel te wisselvallig. „Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te verbeteren. De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren”, aldus Van der Sar.

Opvolging

Wie er zondag op de bank zit tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Excelsior, is nog niet bekend, liet Van der Sar weten op de persconferentie over het vertrek van Schreuder. „Morgen komen we weer bij elkaar en dan zullen we daar een beslissing over nemen.”

Ook over de opvolging van Schreuder deed hij geen mededelingen, maar zei ook niet uit te sluiten dat er zondag al een nieuwe hoofdtrainer op de bank zou zitten. „Dat zou kunnen”, aldus Van der Sar. Assistent-coaches Michael Reiziger en Richard Witschge leiden vrijdag de training van de club uit Amsterdam. Mocht er geen nieuwe trainer zijn doen zij zondag ook de coaching tijdens de wedstrijd.

Schreuder kwam afgelopen zomer over van Club Brugge als opvolger van Erik ten Hag, die voor een nieuwe positie als trainer van Manchester United koos.