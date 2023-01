Ajax kan ook Volendam niet verslaan, nu zeven duels zonder zege

Ajax heeft donderdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Volendam. In de Johan Cruijff Arena kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij een doelpunt van verdediger Damon Mirani, waarna Mohammed Kudus tien minuten voor tijd gelijkmaakte. Voor Ajax is het de zevende competitiewedstrijd op rij waarin het niet weet te winnen.

Supporters van Ajax zwaaiden in de vijfde minuut met witte zakdoekjes uit onvrede over het spel en de resultaten van de laatste weken. De harde kern van de club zong daarbij om het vertrek van trainer Alfred Schreuder, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de teleurstellende reeks.

In de eerste helft domineerde Ajax weliswaar op de helft van FC Volendam, maar de regerend landskampioen slaagde er niet in een groot aantal kansen te creëren. Middenvelder Edson Álvarez (kopbal) en Davy Klaassen (uit een scrimmage) kwamen nog het dichtst bij scoren.

Doelpunten

Het was Volendam, voor de wedstrijd nog de nummer zeventien op de ranglijst, dat een kwartier na rust verrassend het eerste doelpunt maakte. Ajax leek op dat moment juist beter in de wedstrijd te komen. In een spaarzaam moment op de helft van de Amsterdammers gaf oud-Ajacied Carel Eiting een voorzet uit een vrije trap, die door Mirani werd ingekopt.

Invallers Lorenzo Lucca en Mohammed Kudus redden tien minuten voor tijd alsnog een punt voor Ajax. Lucca kopte een vrije trap van Kenneth Taylor door naar de Ghanese middenvelder, die van dichtbij de bal achter doelman Filip Stankovic schoot.

Door het gelijkspel staat Ajax nu vijfde, op zeven punten van koploper Feyenoord. Volendam passeert FC Groningen op de ranglijst en staat zestiende.