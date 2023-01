Ik loop langs twee jongeren die bij een boom een sigaretje roken. In de boomspiegel op de grond zie ik een sigarettenverpakking liggen. Verslaafd als ik ben aan het oprapen van zwerfafval, raap ik het werktuigelijk op. Zegt een van de jongens: „Mevrouw, dat pakje is leeg hoor!”

