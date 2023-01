‘Zauberflöte’ noodgedwongen zonder opsmuk: acteren met weinig meer dan een toverfluit

Het beloofde een spannende, schurende productie woorden: Mozarts sprookjesopera Die Zauberflöte voorzien van een actuele thematiek. De beproevingen van prins Tamino zouden nu eens niet gericht zijn op aansluiting bij de belerende ‘Ingewijden’ met hun vrouwonvriendelijke ethiek, maar op redding van de verdorrende planeet Aarde.

Het kwam er niet van: tien dagen voor de première van afgelopen vrijdag maakte de Nederlandse Reisopera bekend dat de voorstelling werd omgekat naar ‘semi-scenisch’. Het ontbreekt het operagezelschap aan voldoende technisch personeel, en er waren logistieke problemen. Personeelsgebrek is een breder probleem in de Nederlandse cultuursector: afgelopen november maakte theatergezelschap ITA bekend dat het noodgedwongen schrapt in de programmering.

„Doorgaan was onverantwoord”, vatte directeur Nina Hiddema van de Nederlandse Reisopera het samen. Het publiek in thuisbasis Enschede reageerde desondanks enthousiast: zelf je fantasie kunnen loslaten op Mozarts muziek heeft ook zijn charme.

Doordat het orkest niet in de bak maar pal op het podium zit, hoor je Mozarts muziek (en het genie ervan) inderdaad beter dan ooit. Dat is in deze productie een attractie, dankzij de uitstekende, alert met de zangers meeschakelende leiding van de jonge dirigent Marcus Merkel (operachef in Koblenz) en elegant, precies spel van Phion. Een lastigheid van de gekozen opstelling is dat de zangers grotendeels achter de rug van de dirigent zingen en spelen, maar – knap! – nergens leidt dat tot coördinatie-strubbelingen.

Noodregie

De noodregie van Stan Geurts en Anne Slothouwer dwingt in het licht van de geplaagde omstandigheden respect af. De aanpak is keurig en soms een tikje voorspelbaar – gebruikmakend van vertrouwde semi-scenische ingrediënten als opkomsten vanuit de zaal en een ludiek interactiemoment met de dirigent. Maar wat er staat klopt, en de tijdloze grapjes in het libretto treffen doel. Tegelijkertijd merk je ook dat acteren met nauwelijks meer dan een toverfluit en een stoel veel vraagt van de jonge zangers. En niet allen beschikken ze over de soevereine losheid om van hun rollen in zo korte tijd iets echt eigens te maken.

In het algemeen is de indruk wisselend. De kleine rollen (dames, priesters) zijn opvallend goed bezet. Modestas Sedlevicius is als Papageno een stralend middelpunt: hij acteert geestig en heeft een warme, lenige bariton die fraai smelt met de eveneens uitstekende Pamina van Isabel Weller. Ook een verrukking zijn de drie uit München overgekomen jongenssopranen (Drei Knaben) die zingen met solistische glans en bravoure.

De rest van de cast kent wat uitdagingen: tenor David Kerber (Tamino) zingt al zijn hoge noten consequent fortissimo, wat zijn verleidingskunst niet ten goede komt. Bas Petri Lindroos heeft als Sarastro het gewenste stentortimbre, maar mist in de laagste regionen kern. Datzelfde geldt voor sopraan Sophia Theodorides, die haar beroemde wraakaria Der Hölle Rache wel trefzeker neerzet.

Opera Mozart, Die Zauberflöte door De Nederlandse Reisopera/ Phion / Consensus Vocalis o.l.v. Markus Merkel/Wolfgang Wengenroth. 20/1 Wilminktheater Enschede, tournee t/m 23/2. ●●●●●

Personeelsgebrek Operaproductie liep vast op techniek

Op 11 januari zat het artistiek team van Die Zauberflöte in Enschede klaar voor een technische doorloop. Met de moed der wanhoop, zegt regisseur Floris Visser. „Of liever; tegen beter weten in. De voorstelling kón niet doorgaan onder de huidige omstandigheden. De beslissing van de directie van de Reisopera om de productie om te zetten naar semi-scenisch is absoluut de juiste geweest. Maar we zijn er wel kapot van. Ik heb dit in twintig jaar opera-maken nooit eerder meegemaakt.” Wat ging er mis? Aan de productie van Die Zauberflöte is twee jaar gewerkt. De regie was klaar, video’s deels. Maar het productieproces liep vast. Omdat tijdens corona veel theatertechnici het vak hebben verlaten, kampt de sector met nijpend gebrek aan personeel. Ook waren er leveringsproblemen met de decors. De voorstelling is een coproductie met de Volksoper in Wenen: een groter operahuis dat niet reist. De productie zal daar wel zoals beoogd te zien zijn in oktober.

