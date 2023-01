Voorzitter Franse handbalbond krijgt een jaar voorwaardelijk voor seksuele handelingen met minderjarige

Bruno Martini, voorzitter van de Franse handbalbond, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar gekregen voor seksuele handelingen met een minderjarige en het maken van kinderpornografische beelden. Dat melden Franse media woensdag. De Franse openbare aanklager eiste een jaar cel en een boete van 2.500 euro. Martini, doelman van het nationale handbalteam dat in 1995 en 2001 wereldkampioen werd, diende woensdag ook zijn ontslag in bij de handbalbond.

De Franse politie heeft de 52-jarige Martini afgelopen maandag en dinsdag verhoord. Zijn advocaat laat weten dat Martini „de feiten heeft toegegeven”. Wel zei Martini eerder tegen de Franse radiozender Franceinfo dat hij dacht dat het slachtoffer minstens 15 jaar oud was. Vanaf die leeftijd is een persoon in Frankrijk seksueel meerderjarig.

De veroordeling van Martini volgt op het aftreden van Noël le Graët als voorzitter van de Franse voetbalbond eerder deze maand. De 81-jarige Le Graët is de afgelopen jaren beschuldigd van het bagatelliseren van racisme in de voetbalwereld, homofobie en van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Over laatstgenoemde maakt het ministerie van Sport eind deze maand de resultaten van een onderzoek bekend. Hij ontkent zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.