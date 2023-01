Twee doden en vijf gewonden bij steekpartij in trein Noord-Duitsland

In het noorden van Duitsland zijn woensdag bij een steekpartij in een trein twee mensen om het leven gekomen en zeker vijf mensen gewond geraakt, melden Duitse media. De trein was vanuit Kiel onderweg naar Hamburg, maar stopte noodgedwongen in het dorpje Brokstedt, waar de politie ingreep en de dader arresteerde. Zeker vijf personen zijn gewond geraakt. Duitse veiligheidsbronnen laten weten dat de dader geen extremist is.

De Duitse lokale politica Sabine Sütterlin-Waack laat tegen Die Welt weten „geschokt” te zijn. Meerdere treindiensten tussen de twee steden zijn door het incident uitgevallen.