Staat de democratie in Israël op het spel?

In Israël zit een nieuwe rechtse regering in het zadel die vergaande hervormingen wil doorvoeren. Daarmee komt de onafhankelijkheid van rechters in gevaar. Midden-Oosten redacteur Floris van Straaten vraagt zich af: „Staat de Israëlische democratie op het spel?"

