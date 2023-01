Panden familieleden drugscrimineel Bolle Jos doorzocht

De politie heeft dinsdag woningen en een kantoor van familieleden van vermeend drugscrimineel Jos L. doorzocht, op zoek naar informatie over zijn verblijfplaats. In augustus en december 2022 zijn twee vrouwen, 27 en 68 jaar oud, nog afgereisd naar Turkije. Mogelijk is L. daar momenteel op de vlucht, en waren zijn ouders en zus daar om hem te bezoeken. De politie heeft een flinke hoeveelheid potentieel bewijsmateriaal meegenomen, waaronder camera’s, computers en usb-sticks die zouden kunnen leiden naar de locatie van L.

Jos L., beter bekend als Bolle Jos, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het spelen van een hoofdrol in de internationale cocaïnehandel vanuit Rotterdam en Antwerpen, en het ernstige geweld dat daarmee gepaard gaat in de onder- én bovenwereld. Volgens Het Parool is Jos L. verantwoordelijk voor ernstige bedreigingen jegens voormalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus, en volgens De Telegraaf zou zijn naam zijn voorgekomen in een dossier over moorden in opdracht van prominent crimineel Ridouan Taghi.

Verdwijning ‘drugsmakelaar’

Nu is dus ook de familie van Jos L. betrokken in het onderzoek. Bij de invallen in Prinsenbeek, Breda en Rotterdam werd beslag gelegd op onder meer grote geldbedragen in verschillende munteenheden, sieraden en twee valse Duitse paspoorten. De vrouwen zijn aangehouden en worden verdacht van onder meer witwassen en van het aannemen van dure cadeaus waarvan ze wisten dat die met misdaadgeld betaald waren.

De politie heeft L. in verband gebracht met de verdwijning van de Nederlandse ‘drugsmakelaar’ Naima Jillal, die sinds oktober 2019 wordt vermist. Op een telefoon die werd gevonden in het appartement van Taghi in Dubai vond de politie foto’s van haar, naakt op een stoel en op de vloer. De politie vermoedt dat Jillal is gemarteld en vermoord, mogelijk in verband met een cocaïnetransport dat in 2019 in Colombia werd onderschept.