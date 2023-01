Onderzoek: Bijna kwart van de jongere Nederlanders gelooft feiten over Holocaust niet

Bijna een kwart van de Nederlanders die na 1980 geboren zijn, denkt dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden of dat het aantal slachtoffers zwaar overdreven is. Dat blijkt uit onderzoek van de internationale organisatie Claims Conference, die opkomt voor de rechten van Holocaustoverlevenden. Maar liefst 59 procent van de jongere Nederlanders weet niet dat er in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen Joden zijn omgebracht.

Claims Conference deed eerder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en Canada onderzoek naar de kennis en het bewustzijn over de Holocaust en zegt dat de resultaten nergens zo „schokkend” zijn als in Nederland.

De meeste Nederlanders kennen Anne Frank wel, maar 27 procent weet niet dat ze in een concentratiekamp is gestorven. Een kleine groep denkt dat haar dagboek een vervalsing is. Een meerderheid van 53 procent van de Nederlanders noemt Nederland ook niet als land waar de Holocaust heeft plaatsgevonden.

NIOD: resultaten schrikbarend

Senior onderzoeker Kees Ribbens van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies noemt de uitkomsten van het onderzoek tegenover persbureau ANP „ronduit schrikbarend”. Hij vraagt zich af of er sprake is van „onwetendheid, desinteresse of moedwillig ontkennen en verdraaien van historische feiten”.

De Anne Frank Stichting laat in een reactie op het onderzoek weten dat het ontzettend belangrijk is dat jongeren op school leren over de Holocaust. Over hoe democratie en rechtstaat buiten werking werden gezet, mensen uit de maatschappij werden uitgesloten, gedeporteerd en vermoord.

Voor het onderzoek heeft Claims Conference zo’n duizend jongere Nederlanders die zijn geboren tussen 1980 en 2012 telefonisch ondervraagd, naast een ongeveer even grote groep oudere Nederlanders.