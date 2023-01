Onrustige nacht in Oekraïne: Russische drone- en raketaanvallen in verschillende steden

Oekraïne is vannacht getroffen door een reeks Russische drone- en raketaanvallen, onder meer in de hoofdstad Kiev en havenstad Odessa. Oekraïense autoriteiten maken op de publieke omroep Suspilne melding van „meer dan dertig Russische raketten”. De burgemeester van Kiev, Vitali Klytsjko maakte op Telegram bekend dat er explosies zijn geweest in de stad. Volgens hem zou ten minste één persoon zijn gedood als gevolg van de aanvallen van vanochtend. Oekraïne heeft een luchtalarm afgegeven in het hele land.

Inmiddels zou de Oekraïense luchtverdediging meer dan vijftien Russische raketten hebben neergehaald die op de hoofdstad waren afgevuurd. „Desondanks is het gevaar van luchtaanvallen niet geweken”, schreef het hoofd van de militaire administratie van Kiev, Serhi Popko, op Telegram. „Blijf in de schuilkelders tot het einde van het luchtalarm.”