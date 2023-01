Met een lege kist voor zich, wachten nabestaanden van omgekomen demonstranten bij een ziekenhuis in de zuidelijke regio Puno tot de lichamen worden vrijgegeven. In het zuiden van het land en hoog in de Andes geniet Castillo nog aanzienlijke steun. In zijn campagne haalde hij in deze regio’s veel stemmen door zich op te werpen als voorvechter van de vergeten hoogvlakte, waar veel inwoners van inheemse komaf zijn.

Foto Juan Carlos Cisneros/AFP