Kaartjesfiasco Taylor Swift brengt entertainmentreus Live Nation in vizier van politiek

Zelf trad ze niet op, maar popzangeres Taylor Swift heeft dinsdag voor zeldzame eensgezindheid gezorgd tussen Democraten en Republikeinen in Washington. De Justitiecommissie van de Senaat hield een hoorzitting over Live Nation Entertainment, het bedrijf dat wereldwijd naast ruim driehonderd popzalen ook ticketsite Ticketmaster bezit. De entertainmentreus zou een monopolist zijn in de industrie voor livemuziek – en bij de voorverkoop van Swifts nieuwe tour bleek vorig jaar welke nadelen dit heeft, stelden de kritische senatoren.

Vele duizenden fans konden afgelopen november geen kaartje bemachtigen voor de nieuwe concertreeks, de eerste sinds 2018. De Ticketmaster-pagina vertoonde grote kuren: bezoekers stonden urenlang in een virtuele wachtrij of konden wel tickets in hun online winkelmandje plaatsen, maar niet afrekenen. Vele Swifties, zoals fans van de popster zich noemen, beklaagden zich luid op sociale media en de kaartjeschaos was nationaal nieuws.

Opkopers

Topman Joe Berchtold van Live Nation werd dinsdag door senatoren van beide partijen drie uur lang doorgezaagd over Live Nations marktmacht. Zij namen geen genoegen met zijn uitleg dat de Ticketmaster-site ontregeld raakte door ‘bots’, geautomatiseerde accounts die ook kaartjes probeerden te bemachtigen om ze met hoge winst door te verkopen. Het bedrijf wilde deze opkopers te slim af zijn door alleen aan echte Swifties (‘Verified Fans‘) te verkopen, maar juist dit systeem faalde.

Lees ook dit stuk over Taylor Swifts kaartverkoop: fans helpen of uitmelken? (2017)

Veel senatoren deden hun best goede sier te maken bij de teleurgestelde fans van de populaire zangeres. Mike Lee, Republikein uit Utah, greep daartoe zelfs terug op songteksten van Swift. Zo citeerde hij uit haar hitje Blank Space, toen hij de voorverkoop „een nachtmerrie vermomd als dagdroom” noemde.

Machtspositie

De kritiek in de Senaat kan serieuze gevolgen hebben voor de entertainmentreus, die in 2019 (het laatste pre-pandemiejaar) wereldwijd bijna een half miljard kaartjes verkocht en ruim 40.000 evenementen organiseerde. Toen concertorganisator Live Nation in 2010 Ticketmaster inlijfde, tekende het nieuwe fusiebedrijf een overeenkomst over eerlijke concurrentie in de muziekindustrie. Die afspraken lopen in 2025 af en sommige senatoren suggereerden dat dit aangegrepen moet worden om het bedrijf op te breken.

Live Nation Entertainment zou zijn marktdominantie misbruiken door concurrenten te dwingen hun kaartverkoop door Ticketmaster te laten doen. Weigeren die dit, dan organiseert het bedrijf de concerten elders, zo weten ze. Dit bleek ook bij Swifts nieuwe tour: Ticketmaster deed voor 47 van haar 52 concerten de verkoop. „Dit is exact de definitie van een monopolie”, stelde de Democratische senator Amy Klobuchar uit Minnesota. „Live Nation is zo machtig dat het niet eens druk hoeft uit te oefenen: mensen zwichten uit zichzelf al.”