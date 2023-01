‘Justin Biebers uitverkoop is een win-winsituatie’

Hoor je Baby op de radio, Love Yourself op Spotify of What Do You Mean? bij een filmpje op TikTok, dan verdient Justin Bieber daar waarschijnlijk niets meer aan. Dinsdag werd bekend dat de Canadese zanger de rechten verkoopt van alle 290 liedjes die hij tot 2022 heeft uitgebracht. In ruil daarvoor krijgt hij van de Britse muziekinvesteerder Hipgnosis het megabedrag van 200 miljoen dollar (184 miljoen euro).

Waar Bieber precies zijn handtekening onder heeft gezet, is niet bekend. Variety schrijft dat het gaat om de rechten voor de compositie, de geluidsbestanden en de zogeheten naburige rechten. Dat zou betekenen dat Bieber min of meer alles heeft verkocht wat er te verkopen viel. „Ik zou er veel voor over hebben om het contract in te zien”, zegt entertainmentjurist Stefan Blonk. „Maar over zulke deals laten mensen weinig los.”

Met 200 miljoen dollar is het niet de grootste verkoop van zijn soort, maar de 28-jarige Bieber verkoopt zijn werk op opvallend jonge leeftijd. Volgens The Guardian is hij een van de jongste supersterren die dat doet. Oudere artiesten verkopen hun hits vaak omdat ze hun nakomelingen geen ingewikkelde verzameling rechten willen nalaten maar liever een berg geld, zegt een deskundige in The Washington Post. Neem bijvoorbeeld rockster Bruce Springsteen, die eind 2021 zijn rechten zou hebben verkocht voor een half miljard dollar.

Toch is de deal volgens Blonk goed te verklaren. „Het lijkt voor beide kanten een win-winsituatie.”

Zekerheid

Bieber had de rechten voor zijn muziek ondergebracht bij de Universal Music Group, dat weer een vast percentage van de inkomsten aan hem doorgaf. Voor elke keer dat iemand bijvoorbeeld Sorry op Spotify draaide, kreeg hij dus een klein bedrag. De miljoenen die dat Bieber bij elkaar opleverde, gaan nu dus naar Hipgnosis.

De investeerders van Hipgnosis hebben een toekomstvoorspelling gedaan, legt Blonk uit: hoeveel gaan de liedjes nog opleveren? „Muziekrechten blijken op dit moment gewoon een solide investering, zeker als het om grote hits gaat. Ze leveren een constant rendement op, en daar komt nog de aanname bij dat streamingsdiensten de komende jaren meer geld gaan opleveren. Diensten als TikTok en YouTube betalen nu nog vrij weinig voor de muziek die ze aanbieden.”

Voor Bieber staat daar volgens Blonk zekerheid tegenover. „Op deze manier heeft Bieber meteen beschikking over zijn geld.” En 200 miljoen is geen verkeerd bedrag, denkt de jurist. „Op dit moment is er een vreselijke hype rondom muziekrechten. Het kan ook zo zijn dat er over vijf jaar iets op de markt komt waardoor de hele streamingindustrie op zijn gat ligt. Door nu te cashen hoeft Justin zich daar geen zorgen meer over te maken.”