Iran reageert op westerse sancties, plaatst twee Nederlandse Europarlementariërs op sanctielijst

Europarlementariërs Thijs Reuten (PvdA) en Bart Groothuis (VVD) zijn door het Iraanse regime op de sanctielijst geplaatst. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt in een persbericht. De twee politici zijn niet langer welkom in het Aziatische land. Ook de naam van voorman van anti-islambeweging Pegida, Edwin Wagensveld, staat met nog dertig andere individuen en organisaties uit het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op de Iraanse sanctielijst.

De sancties van Iran zijn gericht op westerse personen en organisaties die het land beschuldigt van onder meer „steun aan terrorisme”, „aanmoediging van geweld tegen Iraniërs” en „verspreiding van desinformatie over Iran”. Groothuis en Reuten maken zich in Brussel hard voor hardere maatregelen tegen Iran. Ze pleiten onder meer voor plaatsing van de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst, zoals de Verenigde Staten in 2019 al deden. Ondanks de steun daarvoor in het Europees Parlement, heeft de Europese Unie die maatregel niet opgenomen in het eerder deze week aangenomen vierde sanctiepakket tegen Iran.

Pegida-voorman Wagensveld verscheurde en vertrapte afgelopen zondag een koran voor het Tweede Kamergebouw; een actie die veel weg had van het werk van de Deense koranverbrander Rasmus Paludan, die zijn naam ook op de Iraanse sanctielijst terugvindt.

Zowel Reuten als Groothuis heeft laten weten dat ze zich niet laten tegenhouden door de strafmaatregelen uit Iran, die vanwege het gebrek aan economische belangen van de gesanctioneerden voornamelijk een symbolisch karakter lijken te hebben. Reuten zal het „bizarre sanctieshowtje voor de bühne” met trots dragen, zei hij tegenover persbureau ANP. Groothuis gaf aan „nooit een blad voor de mond” te zullen nemen. Ze krijgen bijval van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA), die op Twitter spreekt van de „wereld op z’n kop”.