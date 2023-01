Frankrijk trekt ‘deze maand’ nog troepen ​​terug uit Burkina Faso

Frankrijk gaat zijn troepen binnen een maand uit Burkina Faso terugtrekken. Dat bevestigt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag, meldt AFP. Eerder deze week werd bekend dat het militaire regime in Burkina Faso de defensieovereenkomsten tussen de twee landen had opgezegd. Het verzocht daarmee Frankrijk zijn troepen binnen een maand uit het West-Afrikaanse land terug te trekken. Dat verzoek gaat Frankrijk nu honoreren. „We zullen ons aan de voorwaarden van de overeenkomst houden door aan dit verzoek te voldoen”, aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op dit moment herbergt Burkina Faso zo’n vierhonderd Franse commando’s, die in het land zijn om jihadistische terreur in de Sahel te bestrijden. De speciale eenheden, die verblijven op een basis ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou, zullen binnen een maand het land te verlaten. Het is nog onduidelijk wat er precies met de Franse strijdkrachten gaat gebeuren. Een van de mogelijkheden die het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken aanstipt, is een gedeeltelijke overplaatsing van de troepen naar buurland Niger.

Het opzeggen van de overeenkomst betekent, zo benadrukte een regeringswoordvoerder eerder, „niet het einde van de diplomatieke betrekkingen tussen Burkina Faso en Frankrijk”. Nadat zaterdag al was uitgelekt dat Burkina Faso de defensieovereenkomst had opgezegd, riep de Franse president Emmanuel Macron zondag nog op tot „voorzichtigheid” en wilde hij de reactie van overgangspresident Traoré afwachten. Afgelopen zomer zag Frankrijk zich al gedwongen de laatste Franse troepen na negen jaar aanwezigheid uit Mali terug te trekken. De militairen die daar aan de macht kwamen, ruilden de Franse hulp voor die van Rusland. Hun leger wordt nu bijgestaan door huurlingen van de beruchte Wagner Group. Een soortgelijk scenario lijkt zich nu in Burkina Faso te voltrekken.

Staatsgreep na staatsgreep

De relatie tussen Frankrijk en Burkina Faso, met name het nieuwe regime, raakte de afgelopen maanden al bekoeld. Begin deze maand werd de Franse ambassadeur uitgezet. De politieke situatie in het land is uiterst instabiel. Een nieuwe staatsgreep in september, waarbij legerkapitein Ibrahim Traore de militaire leider Paul-Henri Damiba afzette, betekende de tweede coup in acht maanden. Traore hekelde naar eigen zeggen Damiba’s onvermogen om op te treden tegen de groeiende opstand van jihadistische militanten in het noorden en oosten van het land. Een paar maanden eerder had Damiba zijn voorganger Roch Kaboré deels om dezelfde reden verdreven.

