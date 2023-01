Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over MH17-zaak

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft besloten om de MH17-zaak te gaan behandelen. Dat maakte het woensdagmiddag bekend tijdens een hoorzitting in Straatsburg. Het is voor het eerst dat een internationale rechter een oordeel gaat vellen over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp. De Russische delegatie bleef woensdag tijdens de zitting afwezig.

In 2020 diende Nederland bij het EHRM een klacht in over de rol van Rusland bij het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. Nederland stelde dat Rusland een belangrijk aandeel had in het neerhalen van de vlucht. Ook zou Rusland niet genoeg onderzoek hebben gedaan, en onvoldoende hebben meegewerkt aan de Nederlandse verzoeken tot strafrechtelijk onderzoek. De regering zei eerder al dat het in behandeling nemen van de zaak door het Hof een belangrijke stap zou betekenen „in het komen tot waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor alle slachtoffers en hun nabestaanden”.

De beslissing komt na Russische pogingen om het Hof in Straatsburg ervan te weerhouden de zaak in behandeling te nemen. Mocht Rusland uiteindelijk schuldig worden bevonden, zou dat politieke gevolgen kunnen hebben. Het Hof kan Moskou verplichten tot het betalen van schadevergoedingen. De uitspraak kan nog wel jaren op zich laten wachten.

De rechtbank in Nederland zag afgelopen november een „overvloed aan bewijs” voor de conclusie dat MH17 in de zomer van 2014 met een Russische Boek-raket is neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Een van de verdachten werd vrijgesproken, drie anderen kregen bij verstek een levenslange gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank voor hun betrokkenheid bij de vliegramp. Bij de vliegramp kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders

