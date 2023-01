Duitsland bevestigt levering Leopard 2-tanks aan Oekraïne na weken onderhandelen

Duitsland gaat veertien moderne Leopard 2-tanks leveren aan Oekraïne. Dat bevestigt de Duitse regering nadat media in Duitsland dinsdag al zeiden dat de beslissing genomen was. Ook andere landen die de Duitse Leopard 2 in hun arsenaal hebben, waaronder Polen en Noorwegen, mogen de tanks aan Oekraïne geven.

De Leopard 2 is een zware tank die gebruikt kan worden om door vijandelijke linies heen te walsen, precies wat Oekraïne zegt nodig te hebben om een doorbraak tegen de Russen te forceren de komende maanden. Door dikke bepantsering en een snelvurend lange afstandskanon is de Leopard 2 bovendien een slag gevaarlijker dan de Sovjettanks waarmee zowel Oekraïne als Rusland momenteel voornamelijk vecht.

Over het leveren van moderne westerse tanks door Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne gesteggeld. Enkele weken terug ging het VK overstag, waarna de druk op Berlijn alsmaar is opgelopen. Bondskanselier Olaf Scholz hield de leveringen ondanks luide kritiek tegen uit angst Rusland te provoceren, maar gaf zich woensdag toch gewonnen. Ook de Amerikanen gaan hun zware Abrams-gevechtstank leveren. Nederland least momenteel achttien Leopard-2’s van Duitsland, en is bereid die voorraad (deels) aan Oekraïne te overhandigen, aldus minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66).

Lees ook Twist over levering van tanks ondermijnt westerse eenheid

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Duitsland en VS overstag: Oekraïne krijgt moderne tanks’