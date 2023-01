Dode en vier gewonden bij steekincident in Zuid-Spaanse stad Algeciras

In de Zuid-Spaanse stad Algeciras is woensdagavond een persoon om het leven gekomen bij een steekincident in twee kerken. Vier andere personen raakten gewond. De Spaanse krant El País meldt dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is begonnen naar het motief van de dader, die door de politie is opgepakt. Een terreurdaad sluit zij niet uit.

De lokale politie wil nog geen details geven over het incident. Lokale media melden dat de dode een priester was en dat hij buiten de kerk werd gedood, in het centrum van de stad. Ooggetuigen zeiden dat de man aanviel met een samoeraizwaard, Spaanse media spraken later van een kapmes.

De secretaris-generaal van de Spaanse bisschoppenconferentie, Francisco García, schrijft volgens persbureau AP op Twitter het nieuws over het incident „met veel pijn” te hebben ontvangen.