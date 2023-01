Dit briljante ding is wat mijn leven mooi maakt

De vader zegt tegen zijn zevenjarige kind: „Je moeder weet niet meer wat het leven de moeite waard maakt.” Hierop besluit het om een lijst met briljante dingen aan te leggen, in een poging de moeder weer gelukkig te maken. Tot de eerste dingen op de lijst behoren „ijsjes” en „watergevechten”. Het is een lijst die maar blijft groeien.

Dat gegeven is het even simpele als liefdevolle uitgangspunt van Every Brilliant Thing, dat deze week in première gaat bij Het Nationale Theater, in regie van Erik Whien. Auteur Duncan Macmillan is in Nederland befaamd vanwege zijn ook al prachtige People, Places & Things bij Theater Oostpool (2019). Het kind in deze tekst uit 2013 kan zowel een jongen als een meisje zijn: Tamar van den Dop en Bram Suijker (winnaar Louis d’Or 2022) spelen deze monoloog afwisselend.

Volgens regisseur Whien is het een voorstelling over de fantasie en hoop van een kind. „In de poging schuilt een soort oerkracht: het eeuwig verlangen van kinderen om hun ouders gelukkig te maken. Het mooie en wrange is dat dat natuurlijk niet kan.”

Op oudere leeftijd herontdekt het kind de lijst voor zichzelf en zet hem voort. Whien: „Het geniale is dat de lijst vooral het kind zelf helpt. Dat is een wijze levensles: maak allereerst jezelf gelukkig.”

Op lichtvoetige wijze brengt de voorstelling de omgang met depressiviteit aan de orde. Er is humor, het publiek kan participeren en muziek speelt een grote rol. Whien: „De eerste zin van het stuk is: ‘Ik begon de lijst na haar eerste poging.’ Dat is een zware zin, maar we zeggen hem nooit zwaar, want de moeder is depressief en heeft zelfmoordpogingen gedaan. Daar hoef je niet verdrietig bij te kijken. Vrolijk en depressie kan goed samen. De sfeer is warm en fijn, er zijn geintjes, maar in het laatste kwartier komen de emoties los. Die hebben we dan losgeweekt, als het ware.”

Het eigen briljante ding van de makers:

Preitaart van moeder

Willemijn Barelds (dramaturg) Foto Lars van den Brink „Ik vond deze preitaart als kind zo lekker dat ik me elke keer overat, tot ik met buikpijn op de bank lag. Dit is wat mensen 'soul food' noemen: opwekkend, troostend. Als ik niet lekker was of boos, dan zei mijn moeder: dan bak ik een preitaart. „Ik hou van prei. Het wordt zoetig als je het bakt. Deze is vegetarisch. Als kind at ik hem met rookspek op de bodem. Ik maak hem van bladerdeeg, met als vulling laagjes gebakken preiringen en gebakken appelschijfjes, met geklutste eitjes erdoor en geraspte kaas eroverheen. Het geheim van de taart is dat je de appels voor je ze bakt flink kruidt met foelie. Foelie is bitterzoet, een milde versie van nootmuskaat. Die complexe, rijke smaak geeft een bijzondere sensatie in je mond. „Lekker eten maakt me gelukkig. Toen ik op zoek ging naar recepten voor mijn kinderen, kwam dit recept weer boven. Dat is het briljante aan deze taart: dat ik met dit recept van mijn moeder nu ook mijn kinderen blij kan maken en dat we dan samen aan tafel zitten en eensgezind genieten."

Erik Whien (regisseur) Foto Lars van den Brink „In mijn werk teken ik altijd een vloer, een wandje, een kader. Als ik repeteer maak ik met tape een rechthoek op de grond. Als je daarin staat speel je en daarbuiten ben je af. „Ik hou van rechte hoeken. In mijn woonkamer zie je dat: strakke lijnen en kleur. Mondriaan, Rothko: vind ik te gek. Ik ben ook een rechtlegger. Als mijn telefoon op tafel ligt, dan leg ik hem recht. Toen ik nog geen relatie had, lag alles recht in mijn huis. „Ik ben opruimerig. Daarin word ik natuurlijk tegengewerkt door mijn kinderen en mijn vrouw, die van nature gelukkig rommelig is. Het veroorzaakt wel eens klein huiselijk leed, als ik denk dat ik altijd alle troep aan het opruimen ben. Maar dat alles recht ligt, vind ik niet per se gezellig. Het is meer een soort tic. „Orde maakte me blij. Geeft me rust en bevrediging. Daarom ben ik ook regisseur geworden. In het theater kan ik een eigen wereld creëren en controle hebben, al is het maar de schijn van controle. Je moet mij niet laten improviseren. Als mijn vrouw bij een afspraak op het laatste moment zegt: ‘Wat we ook kunnen doen…’ vind ik dat lastig.” Zonlicht

Tamar van den Dop (actrice) Foto Lars van den Brink „Gelukkig schijnt de zon vandaag. Zonlicht is een life saver. Op zonnige dagen is de wereld leuker. Als je in de winter bovenop een berg komt en er is zon: euforisch. In de winter is zonlicht extra fijn, want gefilterd. „Op zijn mooist is zonlicht als het schaduwen maakt. Door blaadjes, door de gordijnen, via reflectie van ramen. Bij schaduw word ik me bewust van meerdere perspectieven. Ik heb duizenden foto’s op mijn mobiel van schaduwen van planten en bladeren op de muur door gordijnen heen. „Als de dagen lengen, is het moeilijker uit bed komen. Ik ben gevoelig voor licht- en natuuromstandigheden. Die laten zich niet organiseren en dat is geruststellend. We leven toch al in een tijd dat alles moet kloppen. Het idee dat je niet alles in de hand hebt, dat alles kan veranderen, is troostrijk. Er is hoop omdat niets hetzelfde blijft. Dat is ook wat deze voorstelling ademt.” Twilight Imperium (4th edition)

Bram Suijker (acteur) Foto Lars van den Brink „Ik speel heel veel bordspellen met vrienden. Bordspellen zijn briljant. Dit specifieke bordspel duurt het langste van allemaal om te spelen: twaalf uur. Dat speel ik met vijf vrienden. Mij kun je niet gelukkiger krijgen dan met een twaalf uur durend bordspel. „Die tijdsduur registreer ik niet. Het is zo voorbij. We beginnen om tien uur ’s ochtends en hebben de hele dag lol met spelen, ouwehoeren en elkaar fucken. Biertje erbij. Dat wij, allemaal dertigers met drukke banen en soms kinderen, op deze manier samenkomen, is al bijzonder. Even weg van alle schermen die ons omringen. Samenzijn. Het is een hap uit je vrije tijd, maar daar is vrije tijd voor. „Het plezier begint bij het voorbereiden. Ik ben bijna altijd wel een bordspel aan het plannen met mensen. Nu twee. Een van vier uur en een Twilight Imperium. Twilight Imperium is een soort Catan in de ruimte, waarbij je planeten moet veroveren. Van tevoren wordt bepaald welke rol je hebt en dan kun je je strategie uitdenken. Het spel wordt wereldwijd gespeeld en er zijn veel podcasts en filmpjes over. Tijdens de afwas of in de bus van het theater naar huis luister ik dan naar zo’n podcast. Heerlijk.” Lees ook: Interview met Bram Suijker: ‘Ik ben geen verlichte boeddhist. Ik wil te graag meedoen aan deze poppenkast’

