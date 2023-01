Deze gewaden horen thuis in een museum

Op de kop af een jaar na de dood van André Leon Talley, modejournalist, stylist, stijlicoon, inspirator, creative director en ‘editor-at-large’ van Vogue US, werd bekend dat zijn persoonlijke bezittingen op 15 februari onder de hamer gaan.

Op de website van veilinghuis Christie’s vind je een overzicht van het duizelingwekkend aanbod van goodies en couturecreaties en kun je een bod uitbrengen. De totale opbrengst, (conservatief) geschat op ruim 700.000 dollar, komt ten goede aan twee Zwarte baptistenkerken. Op zichzelf een mooi gebaar, ook al is het eeuwig zonde dat de verzameling niet in z’n geheel behouden blijft.

De nalatenschap van de flamboyante en erudiete Afro-Amerikaanse modepionier bestaat onder meer uit kleding en accessoires, kunstobjecten, boeken, woonitems en portretten van en met de culturele iconen met wie hij vaak vriendschappen aanknoopte. Onder hen Diana Vreeland, die hem als nieuwkomer in het vak onder haar vleugels nam, kunstenaar Andy Warhol, ontwerper Gianni Versace en Anna Wintour, de Vogue US-hoofdredacteur met wie hij op z’n zachtst gezegd een haat-liefdeverhouding had.

De verzameling is een reflectie van het werk en de persoonlijkheid van André Leon Talley (ALT), maar getuigt ook van zijn liefde voor mode en mensen. Dat laatste mag een wonder heten, voor wie zich verdiept in ’s mans leven: als kind slachtoffer van seksueel misbruik en uitsluiting, vond hij in de fashion een manier om te ontsnappen aan de grauwheid van het dagelijks bestaan. Hij maakte gezwind carrière, maar moest ook in de industrie veelvuldig dealen met racisme, bodyshaming en homofobie. Iets waarover hij in zijn memoires een boekje open deed.

Cape & Caftan Daddy

Niets en niemand weerhield hem er echter van om zichzelf te zijn. Outgoing, aanwezig en zijn almaar uitdijende gestalte gehuld in de meest fantastische gewaden. De signature look van Talley, die dan ook wel Cape & Caftan Daddy werd genoemd. Op de Christie’s-site zijn de creaties te zien. Veelal uitgevoerd in satijn of batik en allemaal van prestigieuze merken.

Het meest bescheiden exemplaar is een zwart avondmodel van Ralph Rucci. Geschatte opbrengst: 600 tot 800 dollar. Een schijntje in vergelijking met de koningsblauwe Tom Ford-kimono met kleurige applicaties en borduursels, die naar verwachting voor een bedrag van tussen de 10.000 en 20.000 dollar zal worden afgehamerd.

En dan is er natuurlijk de rode slaapzakjas van Norma Kamali, een iconisch item dat voor een lousy 500 tot 800 dollar op de rol staat. ALT droeg het ontwerp voor een campagne van schoenenmerk UGG. De foto is nu al legendarisch. Hij poseert zittend op een stoel, voor de deur van zijn imposante woning in White Plains, New York. Eén hand op de heup, de ander steunend op de knie. Op het hoofd een strohoed met zwart lint, van het Britse merk Olney headwear. Talley had er drie in z’n bezit, die samen ter veiling komen.

De André Leon Talley-collectie is een unieke verzameling mode-items en een weerslag van bijna een halve eeuw geschiedenis. Hopelijk is er een mecenas die het belang hiervan ziet. Deze capes, kaftans, hoeden, schoenen, tassen en bling horen thuis in een museum. Wie biedt?