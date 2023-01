Cécile Narinx wordt hoofdredacteur van de Limburgse omroep L1

Cécile Narinx wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Limburgse regionale omroep L1. Ze volgt Leo Hauben op, die deze functie al vanaf 1992 bekleedt.

Narinx (52) is geboren en getogen in Maastricht. Na haar studie in Utrecht manifesteerde ze zich voornamelijk in de modejournalistiek – Narinx was onder meer hoofdredacteur van modetijdschriften Elle en Harper’s Bazaar. De laatste jaren schreef ze over mode voor de Volkskrant.

Narinx wordt hoofdredacteur bij een omroep waar het de afgelopen jaren onrustig was. De toenmalige L1-directeur Peter Elbers en de raad van commissarissen aan de ene kant en de ondernemingsraad en de hoofdredactie aan de andere kant maakten elkaar het leven zuur. Elbers vond de macht van Hauben te groot en achtte hem grotendeels verantwoordelijk voor de in zijn ogen slechte verhoudingen binnen L1. Elbers kwam zelf in opspraak na een plan om camera’s op te hangen op de redactie. Ook over het salaris van Hauben ontstond ophef. Hij verdiende in 2020 ruim 185.000 euro, ruim een halve ton meer dan hoofdredacteuren van andere regionale omroepen.

Na een zaak voor de Ondernemingskamer in Amsterdam kreeg Elbers vanwege de „ongezonde dynamiek” binnen de organisatie een tweede bestuurder naast zich. Diens bemoeienis leidde uiteindelijk tot het vertrek van de directeur en het opstappen van de raad van commissarissen. Ook werd duidelijk dat Hauben op termijn zou stoppen als hoofdredacteur. Hij blijft wel als redacteur aan L1 verbonden.

Heimwee

Volgens de huidige L1-directeur Branko Eijssen is Narinx „de beste kandidaat”. Eijssen: „Na dertig jaar Leo Hauben is het goed dat er een frisse wind komt, waarmee ik niets over Leo wil zeggen. Cécile heeft een visie, brengt na decennia elders een tas vol ervaring met zich mee en had bovendien ontzettend heimwee naar Limburg. Ze is iemand die de kwaliteit van de journalistiek bij L1 verder kan helpen.”

Narinx zelf vindt het nog te vroeg voor interviews. Bij L1 laat ze weten dat ze inderdaad terugverlangde naar haar geboorteprovincie. Verder ziet ze „een perfecte en uitdagende combinatie van nieuws brengen en verhalen vertellen in woord en beeld, van radio tot tv en online” en „een vakkundige hechte en grote ploeg mensen” binnen „een gerenommeerde omroep”.