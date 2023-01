ASML boekte 5,6 miljard euro winst, verwacht dit jaar een kwart hogere omzet

Chipmachinefabrikant ASML heeft in 2022 een winst van 5,6 miljard euro geboekt, op een omzet van 21,2 miljard. Dat blijkt uit jaarcijfers die het bedrijf uit Veldhoven woensdag heeft gepubliceerd. De omzet was 14 procent hoger dan in 2021, en ASML verwacht dat die dit jaar met meer dan 25 procent groeit.

Vorig jaar verkocht ASML 317 van de lithografiemachines die computerchips maken, en nog eens 28 gebruikte machines. In 2021 waren dat er respectievelijk 286 en 23. Behalve de nieuwste technologie blijft dus ook de vraag naar opknapmodellen groot.

Ondanks de positieve verwachtingen voorziet ASML-topman Peter Wennink komend jaar ook risico’s, zegt hij in een verklaring. „We blijven onzekerheden in de markt zien vanwege inflatie, stijgende rente, kans op recessie en geopolitieke ontwikkelingen rondom exportbeperkingen.” Daarmee doelt hij op de druk die de Verenigde Staten op Nederland leggen om ook de export van oudere modellen van ASML’s chipmachines naar China te verbieden.

