Amerikaanse justitie klaagt Google aan vanwege monopolie advertentiemarkt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Google dinsdag aangeklaagd voor het opbouwen van een monopoliepositie in de advertentiemarkt. Volgens justitie heeft Google onder meer op te grote schaal concurrenten opgekocht en zijn eigen advertentieverkoopsystemen opgelegd. Het ministerie, dat de afgelopen vijftig jaar geen monopolierechtszaak heeft aangespannen, wil dat Google drie bedrijfstakken afsplitst en eist een schadevergoeding voor het vermeende machtsmisbruik. Ook enkele openbaar aanklagers van staten dienen de zaak mee in.

Google is met afstand de meest dominante zoekmachine met een marktaandeel van 84,1 procent. Het bedrijf vangt naar eigen inschatting zo’n 30 procent van het geld dat wordt uitgegeven aan reclames via zijn eigen advertentiesystemen. Bovendien beheerst Google ’s werelds grootste advertentiebeurs. Kortom: Google kan de dienst uitmaken op de advertentiemarkt en daar flink mee verdienen, wat het de afgelopen vijftien jaar vrijwel ongemoeid heeft gedaan.

Klachten in Brussel

Volgens het ministerie van Justitie kon Google „consistent beleid maken” dat onder meer „rivalen verdrijft, concurrentie kleinhoudt, advertentiekosten opblaast, inkomsten van nieuwsplatforms wegkaapt, innovatie nekt en de uitwisseling van informatie en ideeën in de publieke ruimte beschadigt”. Justitie vindt dat naast de markt ook de Amerikaanse regering zelf benadeeld is, onder meer omdat de prijs die werd betaald voor militaire advertenties van de overheid kunstmatig werd opgeschroefd.

Een jaar geleden dienden Europese mediabedrijven, waaronder uitgevers Mediahuis en DPG Media, een klacht in bij de Europese Commissie vanwege de monopoliepositie van Google. Het aandeel van de media in de advertentiemarkt slonk de afgelopen jaren aanzienlijk terwijl techgiganten als Google en Facebook opkwamen. Tegenwoordig zijn deze bedrijven zo dominant dat concurrentie vrijwel onmogelijk is, terwijl de mediabedrijven ook nog eens zelf gebruik moeten maken van de techplatformen om abonnees te strikken.