Aflevering 2: Cassandra

Terwijl het water bleef stijgen, kwam Philip Boessen vast te zitten in zijn kelder. Limburg veranderde in 2021 in een rampgebied. Al gauw linkten onderzoekers de overstromingen aan klimaatverandering. Had het anders kunnen aflopen als de overheid beter had geluisterd?

