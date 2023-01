74-jarige man gearresteerd voor sturen bombrieven naar Spaanse overheid en Oekraïense ambassade

De Spaanse politie heeft woensdag een 74-jarige man gearresteerd voor het sturen van zes bombrieven eind vorig jaar. De man, die werd opgepakt in de Noord-Spaanse plaats Mirando de Ebro, zou een oud-ambtenaar zijn geweest van de gemeente Vittoria, melden Spaanse media. Hij zou alleen hebben gehandeld en voor zover bekend geen banden hebben gehad met een politieke groepering, aldus onder andere de Spaanse krant El Pais.

Eind november werd een bombrief onderschept op het kantoor van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Een week later ontvingen nog vijf organisaties in Spanje binnen vierentwintig uur tijd een bombrief. Het ging om de Oekraïense en Amerikaanse ambassades in Madrid, een wapenfabrikant in Zaragoza, een militaire luchtmachtbasis en het Spaanse ministerie van Defensie. De brieven waren geadresseerd aan hooggeplaatste ambtenaren en diplomaten. De brief bij de Oekraïense ambassade kwam tot ontploffing, waardoor een medewerker een hersenschudding en letsel aan de handen opliep.

De bombrieven waren aanleiding voor het aanscherpen van de veiligheidsmaatregelen bij Spaanse publieke en diplomatieke gebouwen. Ook de Oekraïense regering schroefde de veiligheidsmaatregelen bij diplomatieke vertegenwoordigingen wereldwijd op. Eerder deze week schreef The New York Times dat Amerikaanse en Europese autoriteiten denken dat een extreemrechtse Russische groepering achter de actie zou zitten.