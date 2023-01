25-jarige Almeerder verdacht van diefstal en handel persoonsgegevens van tientallen miljoenen mensen

Een 25-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht privacygevoelige persoonsgegevens van tientallen miljoenen mensen te hebben gestolen en verhandeld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De man werd in november gearresteerd in Amsterdam en zit zeker tot en met maart dit jaar in hechtenis. Onder de persoonlijke data die hij volgens het OM stal en verhandelde zat gevoelige informatie uit medische dossiers.

De man zou betrokken zijn geweest bij een te koop aangeboden dataset op een cybercrimeforum. Het zou gaan om een dataset met miljoenen adres- en persoonsgegevens van de Geburen Info Service GmbH (GIS), de organisatie die in Oostenrijk de belastingen int op het gebruik van radio en televisie. De Oostenrijkse recherche schafte de dataset aan als onderdeel van een undercoveronderzoek. Dat leidde uiteindelijk naar het IP-adres van de Almeerder in Nederland.

De dataset bevat niet alleen persoonsgegegevens van Oostenrijkers, maar ook van Nederlanders, Colombianen en andere buitenlanders. Het cybercrimeforum, waar ook vaker gehandeld wordt in onder meer gestolen databases, creditcardgegevens en inloggegevens, is inmiddels offline gehaald. „Criminelen hebben dit digitale goud ontdekt”, schrijft het OM. Het gebeurt vaker dat grote gehackte databases op online fora voor veel geld verhandeld worden.