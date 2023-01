Het is half elf in de avond en ik zit nog wat te lezen aan tafel. Dochter komt binnen met haar vriendje. Ze maken wat lekkers voor zichzelf en installeren zich op de bank met de laptop op schoot om een filmpje te kijken.

Na krap een minuut vraagt dochter, zonder me aan te kijken, of ik morgen naar m’n werk ga.

„Ja”, zeg ik.

„Moet je dan nu niet naar bed?”, antwoordt ze.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl