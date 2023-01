Vrouwen en zwarte acteurs komen er bekaaid vanaf bij Oscar-nominaties

Everything Everywhere All At Once gaat als koploper naar het Oscargala van 12 maart, met elf Oscar-nominaties. Zwarte komedie The Banshees of Inisherin – deze week ook hier te zien – en het Duitse loopgravenepos All Quiet on the Western Front volgen met negen nominaties.

In de categorie ‘beste film’ nemen ze het ondermeer op tegen The Fabelmans – Steven Spielbergs terugblik op zijn jeugdjaren en de scheiding van zijn ouders – Elvis, TÁR en Gouden Palm-winnaar Triangle of Sadness – de Zweed Ruben Östlund werd ook genomineerd voor beste regie. Drie blockbusters die kwakkeljaar 2022 voor de bioscopen nog enigszins redden werden niet vergeten: Tom Cruise’ megahit Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water en Black Panther: Wakanda Forever. Al komen die vermoedelijk louter in aanmerking voor ‘technische’ Oscars als trucage, camerawerk of montage.

Bij de nominaties voor de Academy Awards stemmen per categorie alleen de leden van de desbetreffende ‘branches’: acteurs, regisseurs, haar en make-up. Over de niet-engelstalige film stemt een comité: hier drong zoals verwacht het Vlaamse Close tot de laatste vijf door. Alleen voor de nominatie voor beste film mogen nu al alle leden stemmen.

Bizarre familietherapie

Dit jaar ligt het veld in veel categorieën nog wijd open. Zo is het geen uitgemaakte zaak dat Everything Everywhere All At Once – hectische, vrij bizarre Chinese familietherapie in het multiversum – zijn favorietenrol ook waarmaakt.

De hoofdprijs, beste film, kent een getrapt stemsysteem dat in het verleden niet zozeer de meest geliefde, als wel de minst gehate film hielp. Ís het hippe Everything dat, bij de relatief nog altijd vrij oude en conservatieve Academy? En kan die de verleiding weerstaan om, in plaats van ‘De Daniels’ Kwan en Scheinert, de oude Steven Spielberg voor de derde maal als beste regisseur op het podium te roepen, na Schindler’s List (1993) en Saving Private Ryan (1998)?

De prijzengala’s die het stemgedrag van The Academy mede bepalen geven een gemengd beeld. Zo glorieerde Everything Everywhere All At Once bij The Critics Choice Awards (filmcritici), en The Banshees of Inisherin en The Fabelmans bij de streberige Golden Globes.

Voordat de stembussen sluiten, spelen de SAG-prijzen nog een rol – de prijs van het machtige gilde der acteurs – alsmede de Bafta’s van het omvangrijke Britse smaldeel. Daar viel het Duitse loopgravenepos All Quiet on the Western Front met 14 nominaties zeer in smaak, maar krijgt The Banshees of Inisherin vermoedelijk ook veel steun.

Herenclub

Vrouwen en zwarte acteurs komen er licht bekaaid vanaf dit jaar. Tweemaal op rij wonnen vrouwen de Oscar voor de beste regie: Chloé Zhao (Nomandland) en Jane Campion (Power of the Dog). Ditmaal landden de nominaties voor beste regie weer bij een herenclub, hoewel regisseur Sarah Polley wel verrassend werd genomineerd bij beste film, met haar Women Talking.

Zwarte acteurs hadden evenmin hun jaar: 2023 lijkt eerder uit te draaien op Aziatische Oscars. Drie Aziatische acteurs van Everything Everywhere All At Once ontvingen elk een acteernominatie. Ke Huy Quan is favoriet voor de beste mannelijke bijrol als veelgeplaagd echtgenoot van Michelle Yeoh – die bij ‘beste actrice’ nek aan nek lijkt te gaan met Cate Blanchett als formidabele dirigent in TÁR.

Actrice Viola Davis valt af, haar Afrikaanse epos The Woman King werd genegeerd. Ook Danielle Deadwyler kreeg niet haar verwachte nominatie als moeder van een jong slachtoffer van een lynchpartij in het burgerrechtendrama Till. Angela Bassett houdt de eer hoog met haar bijrol in Black Panther: Wakanda Forever: zij geldt als favoriet.

Kleine verrassingen zijn er ook. De Britse veteraan Bill Nighy kreeg een welverdiende nominatie als beste acteur voor Living, Ana de Armas als beste actrice voor haar formidabele vertolking van Marilyn Monroe in het controversiële Blonde, dat ook koploper is bij de ‘Razzies’, de slechtste films. Maar dat gold ook voor The Shining en Scarface.

