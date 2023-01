Turkije ontbiedt Nederlandse ambassadeur na koranverscheuring Pegida-voorman

Turkije heeft dinsdag de Nederlandse ambassadeur ontboden. Aanleiding is een filmpje van de Nederlandse leider van de extreem-rechtse Pegida-groep, die een exemplaar van de koran verscheurde en vertrapte. Afgelopen weekend werd in Zweden al een soortgelijke video met de anti-islam handeling de wereld in gestuurd. „We veroordelen en protesteren tegen deze gruwelijke en verachtelijke daad”, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De autoriteiten spreken van een „haatmisdrijf” en zien in de actie het bewijs dat „islamofobie, discriminatie en xenofobie geen grenzen kent in Europa”. Ze eist dat Nederland dergelijke „provocerende acties” niet toestaat.

De Nederlandse video die zondag op social media werd gepost, toont anti-moslimprovocateur Edwin Wagensveld die de koran uit elkaar scheurt en vertrapt. Hij deed dat voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. Tijdens het verscheuren beweerde Wagensveld dat er soortgelijke acties in verschillende steden werden voorbereid. „Tijd om gebrek aan respect vanuit de islam met een gebrek aan respect te beantwoorden.”

Eerder op de dag had hij de ‘demonstratie’ in Den Haag al op zijn Twitter-account aangekondigd. Hij werd niet aangehouden. Naar eigen zeggen zou Wagensveld toestemming hebben gekregen van de gemeente Den Haag voor de „vernietiging van de koran”, dat bleek niet het geval. Ter plaatse spraken agenten Wagensveld kort aan over de voorwaarden waar hij zich aan diende te houden. Zo mocht hij, zoals hij eerder had aangekondigd, geen koran in brand steken.

Verachtelijke demonstratie

Een koranverbranding voor de Turkse ambassade in de Zweedse Stockholm leidde deze week al tot spanningen tussen Zweden en Turkije. In reactie op de verbranding door een extreem-rechtse Deense provocateur besloot de Turkse regering zaterdag het aanstaande bezoek van de Zweedse minister van Defensie af te blazen. Volgens Ankara was het Zweedse besluit om de „verachtelijke” demonstratie toe te staan „volstrekt onacceptabel”. De diplomatieke rel, die doet denken aan de Deense cartoonkwestie, komt op het moment dat Zweden de goedkeuring van Turkije zoekt om toe te treden tot de NAVO.

