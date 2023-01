Had ik toch bijna iets heel goeds gemist. Bestseller Boy, de serie van AVROTROS naar het tweede boek van schrijver Mano Bouzamour. Soms leidt toeval je naar het goede, en in dit geval waren dat twee mensen – één 20+ en één 50+ – die me terloops vroegen of ik die serie eigenlijk gezien had. Nee dus. De twintigplusser sprak namens een schare twintigers (v) die de acht delen achter elkaar hadden gekeken. Belangrijke reden voor hun belangstelling: Shahine El-Hamus. Hij speelt de 21-jarige Momo, een Marokkaanse Amsterdammer die naast zijn werk als sushibezorger een boek schrijft. Dat boek wordt – deels door bluf en gogme – een bestseller.

Ik kijken. Vier afleveringen in één dag, dat is mijn max qua bingen. En inderdaad, Shahine El-Hamus is zo’n acteur naar wie je wil blijven kijken en die je gelooft. Maar er is meer. Het is de stadse sfeer van de serie, de dialogen, de taal van Momo en zijn vrienden die net zo onverstaanbaar klinkt als op straat en ach, die ouders die niets van Momo’s schrijfsels moeten weten en hem het huis uitzetten, je hebt met ze te doen.

Robert Alberdingk Thijm maakte met Mano Bouzamour van het boek een televisiescenario, Norbert ter Hall en Sharif Abdel Mawla deden de regie. Dat kan bijna niet niet goed zijn. De locaties zijn prachtig, de acteurs goed. Theo Maassen is volstrekt geloofwaardig als glibberige uitgever, en influencer Anna Nooshin die in deel vier even opduikt als zichzelf om een boek in ontvangst te nemen is een fijne vondst. Aan alles is zorg, aandacht en vast ook geld besteed, dat zie je zo.

Hoe heb ik dit kunnen missen? Goeie vraag.

Kijkcijferjuice

Ik ben in elk geval niet de énige die het niet zag. Het eerste deel van Bestseller Boy werd op zondag 27 november 2022 uitgezonden door AVROTROS op NPO3. Er keken 148.000 mensen, dat is een marktaandeel van 2 procent. Niet veel, en dat is niet gek als je weet wat er op het andere net te zien was: WK Voetbal, de wedstrijd Spanje-Duitsland. Een „programmeerblunder” noemt Tina Nijkamp het. Zij runt een ‘kijkcijferjuicekanaal’ op Instagram. Elke ochtend om half 8, als de Stichting Kijkonderzoek de cijfers van de voorafgaande avond bekendmaakt, plaatst zij in haar stories daar een analyse bij. Nijkamp was ooit programmadirecteur bij SBS6, is naar eigen zeggen gek op lineaire televisie, en haar account op Instagram is een uit de hand gelopen liefhebberij met 20.000 volgers. Ze heeft ook toegang tot doelgroepcijfers en kon dus vertellen dat die eerste avond van de 20- tot 54-jarigen vrijwel niemand had gekeken, en laat dat nou net een belangrijke doelgroep zijn voor NPO3.

Kan best zijn hoor, dat het aan het WK heeft gelegen. Maar dat is toch al even voorbij, en de laatste aflevering, de achtste, werd half januari 2023 pas uitgezonden. Dus genoeg momenten om in te haken, zou je zeggen. Is er te weinig gedaan aan promotie, of is de tijd gewoon echt voorbij dat je een week wacht tot het volgende deel van een serie op tv komt? Vroeger moest je hopen dat zo’n serie op dvd werd uitgebracht, nu gaan we naar NPO Plus, of nou ja, als je daar een abonnement op hebt.

En terwijl ik voor mijn doen zat te bingen, vroeg ik me af of spijtkijkers zoals ik wel meetellen voor de kijkcijfers. Wordt er bijgehouden hoeveel mensen de serie alsnog gezien hebben achter de betaalmuur van de NPO? „Op dit moment niet”, zegt Patricia Sonius, directeur Nationaal Mediaonderzoek. „Nu wordt alleen gemeten hoeveel mensen op de dag van uitzenden kijken op het tv-scherm, en tot zes dagen erna terugkijken.” Ze zijn er wel mee bezig, zegt ze, om uit te zoeken hoe late terugkijkers en kijkers op ándere platforms (NPO Plus, NL-ziet) meegeteld kunnen worden. Denk dat seriemakers dat ook wel graag willen weten.

Vier afleveringen Bestseller Boy staan klaar. Kijk ik naar uit.