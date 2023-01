‘Scholz akkoord met levering Leopard 2-tanks aan Oekraïne’

Na maandenlange smeekbedes van president Volodymyr Zelensky lijkt Oekraïne in de oorlog tegen Rusland eindelijk de beschikking te krijgen over moderne westerse gevechtstanks, zoals de Duitse Leopard 2 en de Amerikaanse M1 Abrams.

Na lang wikken en wegen is de Duitse bondskanselier Olaf Scholz akkoord met de levering van Leopard 2-tanks, zo meldden dinsdag internationale en Duitse media, waaronder Der Spiegel. De Duitse regering had dinsdagavond nog niet gereageerd op de berichten.

Het verlossende ja-woord van Scholz is niet alleen nodig voor de levering van eigen tanks van de Bundeswehr, maar ook voor de in Duitsland gemaakte Leopards die landen als Polen, Finland en Portugal naar Oekraïne willen sturen. Ook Nederland zou overwegen tanks te leveren. In een interview met de Frankfurter Algemeine Zeitung zei premier Rutte dinsdag dat ook Nederland overweegt tanks te sturen. Nederland heeft achttien Leopard 2-tanks geleased van Duitsland. „Ik heb veel begrip voor het Oekraïense verzoek”, zei Rutte.

Eerder op de dag meldde The Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering ernaar neigt een aanzienlijk aantal Abrams-tanks naar Oekraïne te sturen. Vorige week zegde het Verenigd Koninkrijk al veertien Britse Challenger 2-tanks toe aan Oekraïne.

Gezamenlijke beslissing

De toezegging van Washington om ook gevechtstanks te sturen was voor bondskanselier Scholz van cruciaal belang om groen licht te geven. Terwijl in landen als Polen het ongeduld met de dag toenam, liet Scholz de afgelopen weken voortdurend weten dat het sturen van zwaar militair materieel als tanks een beslissing is die de bondgenoten van Oekraïne gezamenlijk moeten nemen. Duitsland is sinds de Tweede Wereldoorlog huiverig voor een zogenoemde Alleingang, en de Duitse regering wil voorkomen dat het in de ogen van de Russische president Vladimir Poetin als agressor wordt gezien.

De komende dagen zal duidelijk moeten worden hoeveel tanks de bondgenoten aan Oekraïne zullen leveren, en op welke termijn dat gebeurt. Oekraïense militairen moeten worden opgeleid om de Leopards en Abrams te kunnen gebruiken.

Na de Russische invasie op 24 februari vorig jaar leverden Polen en Tsjechië al tanks aan Oekraïne, maar daarbij ging het om oudere voertuigen uit het Sovjet-tijdperk van Russische makelij.

Voor Oekraïne is de komst van westerse gevechtstanks, in combinatie met infanteriegevechtsvoertuigen, van groot belang om een nieuw Russisch offensief te kunnen pareren, en om het grondgebied in het oosten en zuiden van het land te heroveren op de Russische troepen. De commandant van de Oekraïense strijdkrachten, Valeri Zaloezjny, zei vorige maand in een interview dat zijn leger zeker driehonderd tanks en zevenhonderd infanteriegevechtsvoertuigen nodig heeft om de Russische troepen in Oekraïne te verslaan.

Na de succesvolle tegenoffensieven in de tweede helft van 2022 slagen de Oekraïners er sinds november nauwelijks meer in om bressen te slaan in de Russische verdedigingslinies. Ook leven in Oekraïne grote zorgen over een nieuw Russisch offensief, mogelijk al in het voorjaar.

De Leopard 2 en de M1 Abrams worden algemeen beschouwd als de beste gevechtstanks ter wereld. De Leopard 2 werd vanaf de jaren zeventig – midden in de Koude Oorlog – speciaal ontworpen om de strijd aan te kunnen gaan met tanks van Sovjet-makelij.